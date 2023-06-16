HUAWEI Watch 4 Pro'nun tüm özellikleri Kısa bir süre önce tanıtılan Huawei Watch 4 Pro, akıllı saat dünyanın en iddialı modellerinden biri ve bu yazımızda, saati sizler için detaylıca inceledik.

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Huawei, uzun yıllardır akıllı telefonlarıyla bilinse de akıllı saat denildiği zaman son yıllarda akla ilk gelen markalardan biri olmayı başardı.

Huawei; sağlık, spor, tasarım, rakiplerinin çok üzerinde pil ömrü gibi detaylarıyla akıllı saatlere ilgisi olan herkesin ilk tercih ettiği markaların başında geliyor.

Kısa bir süre önce tanıtılan Huawei Watch 4 Pro, akıllı saat dünyanın en iddialı modellerinden biri ve bu yazımızda, saati sizler için detaylıca inceledik. Gelin şimdi hep birlikte, saatin özelliklerine göz atalım ve kullanırken neler yaşadık birlikte bakalım.

HUAWEI Watch 4 Pro özellikleri

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, saati test ettiğimiz süre boyunca gördük ki Huawei Watch 4 Pro, hem tasarımı, hem özellikleri hem de sunduğu sağlık uygulamaları ile rakiplerinden oldukça farklı bir deneyim sunuyor. Watch 4 Pro, genel anlamda, bir kullanıcının akıllı saatten beklediklerini fazlasıyla karşılıyor.

Huawei Watch 4 Pro, 1.5 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED ekranla geliyor. Saatin 48 mm’lik kasası normal titanyumdan üç kat daha güçlü olan TC4 titanyum alaşımdan yapıldı. Üstelik saat, selefine göre daha hafif ve daha dayanıklı bir gövdeye sahip.

Saatin yeni nesil havacılık sınıfı titanyum gövdesi, onu selefine oranla 3 kat daha güçlü ve 2 kat daha sert yapıyor.

30 metre (5ATM) tuzlu su geçirmezlik özelliğinin yanı sıra, IP68 sertifikasına da sahip olan Watch 4 Pro, aynı zamanda düşme tespiti özelliği de sunuyor.

Gelelim en çok merak ettiğiniz sorulardan birine. Saatin batarya ömrü ne kadar? Yaptığımız kullanım testlerinde Watch 4 Pro, standart modda 4.5 gün civarı, ultra uzun batarya modunda ise ortalama 20-21 günlük bir kullanım süresi sunuyor. Bu değerler, diğer akıllı saat modellerine göre oldukça iyi.

Batarya demişken, Watch 4 Pro’nun diğer akıllı saatlere göre bazı avantajlarından bahsedelim. 15 dakikalık kablosuz hızlı şarj, tüm gün boyunca yeterli güç sağlıyor ve yaptığımız testlerde, saatin 60 dakikada tam şarj olduğunu gördük.

Sağlık ve spor takibi

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık takibi konularında öne çıkıyor. Huawei Watch 4 Pro da sağlık takibinin hakkını fazlasıyla veriyor.

Saat içerisinde yer alan “Sağlık Durumu” uygulamasını kullandığınızda, sağlığınızla iligli 7 farklı ölçüm yapabiliyorsunuz. Kalp ritminizden, damar sertliğinize ve hatta akciğer kapasitenize kadar pek çok bilgi, tek bir raporda sizlere sunuluyor. Uygulamaya girdiğinizde, saat sizden derin nefes almanızı ve daha sonra öksürüklerinizi kaydetmenizi istiyor. Ardından ise kapsamlı sağlık raporunuz hazırlanıyor.

Saatin içerisinde, sağlık, yaşam tarzı ve spor konularını kapsayan 100'den fazla servis de bulunuyor.

8 kanallı kalp atış hızı sensörü ve EKG sinyal verileri sayesinde, yüksek, düşük veya aritmik nabız durumlarında anında uyarı alabiliyorsunuz. Üstelik saat üzerinden aile üyelerinin verilerini de takip edebiliyorsunuz.

Huawei Watch 4 Pro, aile üyelerinizin nabız ve SpO2 durumlarında anormallik olduğunda size bildirebiliyor. Bir aile üyesinin aniden yere düşmesi gibi durumlarda, otomatik bir acil durum arama penceresiyle sizi hemen haberdar edebiliyor.

Size göre uyarlanan uyku takip sistemiyle, en uygun uyuma ve uyanma saatlerini bulabiliyor, küçük şekerlemeler ve geceleri nasıl verimli dinlenebileceğinize dair bilime dayalı ipuçları da alabiliyorsunuz.

Serbest dalışlar ve doğa yürüyüşleri gibi niş açık hava etkinlikleri de dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz modunu destekleyen akıllı saatin kusursuz bir spor deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.

Akıllı saat, telefona ihtiyaç duymadan, eSIM Tek Numara ve eSIM Bağımsız Numara hizmetini kullanarak iletişim kurmanızı sağlayabiliyor. Bu sayede, saatiniz üzerinden arama yapabiliyor ve SMS gönderebiliyor ve alabiliyorsunuz. Bu özelliğin Watch GT 3 Pro ve Watch Ultimate modellerinde olmadığını belirtelim.

Saati kullanırken en sevdiğimiz özelliklerden biri de navigasyon oldu. Telefona ihtiyaç duymadan, saat üzerinden gerçek zamanlı konum ve rota bilgilerini görebiliyoruz. Bunu yaparken, telefondan bağımsız çalışan Petal Maps uygulamasını kullanıyoruz.

Android ve iOS ile uyumlu

Huawei Watch 4 Pro, bağımsız olarak çalışabiliyor. Ancak saatten tam anlamıyla faydalanmak istiyorsanız, Android ve iOS uyumluluğu sayesinde telefonlarınızla eşleştirebilirsiniz.

Akıllı saat, bir akıllı telefonla eşleştirildiğinde tüm özellikleri Huawei Sağlık Uygulaması aracılığıyla kullanılabilir hale geliyor.

Huawei Sağlık uygulamasını, saat ile gelen QR kodu taratarak kolayca indirebilirsiniz. Buna ek olarak, Android kullanıcıları HUAWEI AppGallery'den, iOS kullanıcıları ise App Store’dan uygulamayı rahatlıkla indirebilir.

HUAWEI WATCH 4 PRO almalı mıyım

Eğer siz de kolunuzda oldukça hoş gözüken ve premium akıllı saat deneyimi yaşatan bir saat arıyorsanız, Huawei Watch 4 Pro modelini önerebiliriz. Ayrıca sağlığınıza dikkat eden ya da spor yapan biriyseniz, Watch 4 Pro modelinde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

Özetleyecek olursak, Huawei Watch 4 Pro, bir akıllı saatten çok daha fazlasını kullanıcılarına sunmayı başarıyor. Bu nedenle, Watch 4 Pro’nun her yaştan kullanıcı için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Çeşitli kordon seçenekleri sayesinde, her bir gününüz için özelleştirebileceğiniz Huawei Watch 4 Pro, halihazırda ülkemizde 15.499 TL’lik fiyatıyla kullanıcılarını bekliyor.

Bu saati Huawei’nin online mağazasından satın alırsanız, “AWATCH4600HW” kodu ile 500 TL sepet indirimi de alabilirsiniz. Ayrıca saati satın alanlara, 1.699 TL değerinde FreeBuds 5i de hediye ediliyor.

HUAWEI Online Mazağa linki: https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-4-series/buy/

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