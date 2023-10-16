HUAWEI Watch GT 4 elimizde! İşte öne çıkan tüm özellikleri HUAWEI, merakla beklenen yeni akıllı saat modeli Watch GT 4'ü ülkemizde satışa sundu. Yeni akıllı saati sizler için inceledik.

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HUAWEI, uzun yıllardır akıllı telefonlarıyla bilinse de akıllı saat denildiği zaman son yıllarda akla ilk gelen markalardan biri.

Şirket; sağlık, spor, tasarım, rakiplerinin çok üzerinde pil ömrü gibi detaylarıyla akıllı saat kullanmak isteyen herkesi kendine çekmeyi başarıyor.

Kısa bir süre önce tanıtılan HUAWEI Watch GT 4, akıllı saat pazarının en iddialı modellerinden biri olmayı başardı. Bu haberimizde, saati sizler için detaylıca inceledik ve öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Gelin şimdi hep birlikte, saatin özelliklerine göz atalım ve kullanırken neler yaşadık birlikte bakalım.

HUAWEI Watch GT 4 özellikleri

HUAWEI Watch GT 4’ü, test ettiğimiz süre boyunca hem tasarımı, hem özellikleri hem de sunduğu sağlık uygulamaları ile rakiplerinden oldukça farklı bir deneyim sunduğunu belirtmeliyiz.

Serinin tüm modelleri, artık yenilenmiş bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Saatin 46 ve 41mm olmak üzere iki farklı modeli var. 46mm’lik versiyonda sekizgen bir tasarım karşımıza çıkarken, 41mm versiyonunda ise pendant (kolye ucu) görünüm kullanılıyor.

HUAWEI’nin Watch GT 4 modellerini üretirken oldukça titiz davrandığını belirtmeden geçmeyelim. Saatlerde safir cam, paslanmaz çelik ve el yapımı fırçalanmış bir kasa karşımıza çıkıyor. 41mm’lik versiyon ise özel işçilikle parlatılan bir kasa tasarımına sahip.

Saatlerin tasarımından devam edecek olursak, yeşil modelde geri dönüştürülmüş materyaller ile üretilen kordon kullanılıyor.

Yeşil modelde çift renkli GMT tasarım bezel de bulunuyor. Bu tasarım,Rolex saatlerde olduğu gibi saat dilimlerini ortadan ikiye bölüyor.

Tasarımdan bahsettikten sonra şimdi de HUAWEI Watch GT 4’ün özelliklerinden bahsedelim. Saatin 1,43 inç ve 1,32 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneği var.

466x466 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranların gayet başarılı olduğunu söyleyelim. Kullandığımız süre boyunca ekran ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadık.

Gelişmiş Always On Display (AOD) seçenekleri sunan akıllı saat, böylelikle kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Ayrıca saatin suya dayanıklı olduğunu da belirtelim. HUAWEI verilerine göre kullanıcılar, 30 metre tuzlu ve tatlı suya serbest dalış yapabiliyor.

Özelleştirilebilir saat yüzleri

Kullanıcıların bir akıllı saatte görsellik anlamında en çok dikkat ettiği şeylerin başında saat yüzleri geliyor. HUAWEI Watch GT 4’ün saat yüzleri konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtelim.

Saat, 12 yeni benzersiz tasarımla birlikte geliyor. Kullanıcılar ayrıca HUAWEI Watch Face Store'daki 10.000'den fazla resmi ve üçüncü taraf saat yüzü arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca birçok saat yüzünü de özelleştirme imkanınız var.

Kendi deneyimimizi de katarak şunu söyleyebiliriz ki saat yüzleri konusunda HUAWEI kullanıcılarına oldukça geniş bir seçenek sunuyor.

Sağlık takibi özellikleri

Dikkatimizi çeken bir diğer detay ise saatin bizlere sunmuş olduğu sağlık takibi özellikleri oldu ve oldukça iyi bir deneyim yaşadığımızı söylemeden geçmeyelim.

Geleneksel sağlık izleme taramaları ve makinelerinin aksine HUAWEI WATCH GT 4, kalp atış hızı izleme, kan oksijen izleme, uyku analizleri, stres yönetimi ve sağlık hatırlatıcıları gibi 24 saat sağlık izleme ve analizleri gerçekleştirebiliyor.

Bir akıllı saatte elde edilen bu özellikler sayesinde kullanıcılar, özellikle kalp sağlığı söz konusu olduğunda, günün her saati rahatlıkla sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

HUAWEI WATCH GT 4 serisi, egzersiz performansını analiz etmek ve günlük sağlık takibi için daha iyi hassasiyet ve verimlilik sağlayan yeni yükseltilmiş TruSeen 5.5+ kalp atış hızı izleme algoritması ile geliyor.

TruSeen 5.5+, sensörden gelen gerçek optik okumalardan okunan verileri geliştiriyor ve tescilli derin yapay zeka makine öğrenimine dayanan çok kanallı bir sinyal geliştirme algoritması içeriyor.

Egzersiz sırasında, koşu veya ip atlama gibi dinamik aktivitelerde daha doğru dinamik kalp atış hızı izlemesi sağlanıyor..

Öte yandan saat, artık kandaki oksijen seviyesini (spo2 ölçümü) diğer modellere kıyasla yüzde 30 daha hızlı ölçüyor.

Şunu da belirtelim, saatte 15’i profesyonel olmak üzere 100’den fazla egzersiz modu var.

Gelişmiş adet döngüsü yönetimi

Aslına bakacak olursak, HUAWEI Watch GT 3 modelinde de adet döngüsü özelliği bulunuyordu, ancak bu özellik tamamen takvim yöntemine dayanıyordu. HUAWEI Watch GT 4’te ise bu özellik geliştirildi.

Artık adet döngüsü yönetimi özelliği, adet dönemlerini tahmin etmek için kullanıcının fizyolojik göstergelerini akıllıca analiz ederek adet döngülerini takip ediyor ve yumurtlama tarihini hesaplayabiliyor.

Bu akıllı tahmin özelliği, daha sonra izlenen sağlık verilerine dayanarak hatırlatıcılar gönderebiliyor ve kadınları üreme sağlıklarına özen göstermeleri konusunda destekliyor.

HUAWEI’nin uyku takibi özelliği TruSleep de bu saatte geliştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Artık bu özellik, daha iyi doğruluk ve uyku takibi sunuyor.

Uyku takibinde geliştirilmiş doğrulukla, kullanıcının uyku süresi otomatik olarak tespit ediliyor ve vücut hareketi, kalp atış hızı ve HRV'ye dayalı çoklu fizyolojik parametreleri analiz edilerek uyku ve şekerlemelerin kapsamlı uyku yapısını sunma yeteneğine ek olarak, uykunuzun kalitesi kaydediliyor.

Hoşumuza giden bir diğer uyku özelliğinden de bahsedelim. HUAWEI Watch GT 4, kullanıcıların Uyku Apnesi semptomlarını tanımlamalarına yardımcı olmak için yeni bir Uyku Nefes farkındalığı özelliğine de sahip.

Bu özellik, kullanıcıların uykuda nefes alma düzenlerini izlemelerine veya uykuyu iyileştirmek için gerekli önlemleri almalarına ve gerekirse tıbbi yardım almalarına yardımcı oluyor.

Gelişmiş kalori takibi

Günümüzde, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü, birçok kişi için önemli bir öncelik haline geldi. İnsanlar, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseme konusunda daha fazla bilinçlenirken, kalori takibi de bu süreçte önemli bir rol oynuyor.

HUAWEI Watch GT 4 serisi, kalori yönetimi için kapsamlı destek sunan yepyeni Stay Fit uygulaması ile birlikte geliyor.

Kalori sayma, kalori açığı izleme ve kilo alma/verme planları gibi işlevler sunan saat, egzersiz aktivitenizi göz önünde bulundurarak kalori alımınızı takip etmenize yardımcı olurken, sağlıklı beslenme ve uygun egzersiz arasında bir denge kurmayı teşvik ederek kullanıcıları kilo hedeflerine doğru yönlendiriyor.

Kalori hedeflerinizi takip edebilmeniz için bir kalori uyarısı da içeren saat, mevcut kalori alımınız ile belirlediğiniz hedefi temiz ve sezgisel bir arayüzde gösteriyor.

Bu özelliğin, kullandığımız süre boyunca bize çok fayda sağladığını söyleyelim. Çünkü saat sayesinde aldığımız kalori veya kalori açığını izlemek, özellikle bu saatin sağlık açısından hoşumuza giden özellikler arasında yer almayı başardı.

Daha gelişmiş konum takibi

HUAWEI WATCH GT 4 46mm, yörüngedeki uyduların hareketini takip etmek için sinyalleri sezgisel olarak ayarlayan akıllı GNSS yönlü uydu izleme teknolojisi ile geliyor.

Bu yenilik, dahili çift bantlı beş sistemli yüksek hassasiyetli GNSS konumlandırma çipinin anten tasarımının GNSS sinyallerini artırarak radyasyon dalgalarının yönünün sürekli olarak gökyüzüne doğru çevrilmesini ve buradan uydu sinyallerini etkili bir şekilde almasını sağlıyor. Bu, konumlandırma doğruluğunu yüzde 30 oranında artırıyor.

Bu gelişmiş izleme özelliği sayesinde HUAWEI Watch GT 4 46mm, kullanıcıların rotalarını, hızlarını ve mesafelerini doğru bir şekilde kaydedebiliyor ve egzersizlerini analiz edebiliyor.

Pil ömrü

Kullanıcıların bir akıllı saatte en çok dikkat ettiği şeylerden biri de pil ömrüdür. Çünkü bir kullanıcı, saati kesintisiz kaç gün kullanacağını bilmek ister.

Bu nedenle, HUAWEI Watch GT 4 modelini incelerken, özellikle pil konusuna dikkat ettik ve çeşitli kullanım senaryolarında pil ömrünü test ettik.

HUAWEI WATCH GT 4 46mm, kullanıcılara ortalama 14 günlük bir pil ömrü sunuyor, 41mm’lik versiyonda ise bu süre ortalama 7 gün.

Şunu da belirtelim, eğer yukarıda bahsettiğimiz sağlık takibi, konum izleme gibi özellikleri yoğun kullanıyorsanız bu süre biraz daha aşağı düşebiliyor. Ancak bu düşüş, tahmin ettiğimizden de az çıktı.

Sonuç olarak, batarya konusunda HUAWEI’nin iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Zaten serinin önceki modellerinde de şarj ömrü bizi oldukça memnun etmişti.

Ayrıca saat, önceki modellere göre yüzde 30 daha hızlı kablosuz şarj desteğine de sahip. Bu sayede şarjınız bitse bile hızlı bir şekilde saatinizi şarj edebiliyorsunuz.

Son olarak HUAWEI Watch GT 4’’ün ters şarj özelliğine de sahip olduğunu ve bu sayede saatinizi kullanarak diğer uyumlu cihazları da şarj edebileceğinizi hatırlatalım.

Son sözler…

HUAWEI Watch GT 4’ü kullandığımız süre boyunca, gerek sunduğu sağlık özellikleri, gerekse pil ömrü açısından oldukça memnun kaldık.

Ayrıca gelişmiş ekosistem sayesinde saat, tüm Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda rahatlıkla çalışabiliyor. Watch GT 4, HarmonyOS 4.0 ile cihazlar arasında tutarlı etkileşim deneyimi de sunuyor.

Son olarak şunu da belirtmemiz gerekiyor, saati satın aldığınızda mutlaka yeni yazılım güncellemelerini kontrol edin.

HUAWEI Watch GT 4 modelinin 46 mm sürümü 6 bin 999 TL, 41 mm sürümü ise 7 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

HUAWEI Watch GT 4 satış sayfası

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