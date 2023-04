HUAWEI Watch Ultimate inceleme! Akıllı saatin en şık ve güçlü hali! Huawei Watch Ultimate inceleme yazımızda, bu saatin neden “Ultimate” adını aldığını sizlerle paylaşacağız.

Özel İçerik

Huawei, uzun yıllardır akıllı telefonlarıyla bilinse de, ekosistem denildiği zaman – özellikle de son yıllarda- akla ilk gelen markalardan biri olmayı başardı.

Özellikle de akıllı saat pazarındaki hızlı ilerleyiş son derece kayda değer.

Akıllı saat pazarında, 2022 yılının ortasından itibaren pazar payı liderliğini de ele alan Huawei, sağlık, spor, tasarım, rakiplerinin çok üzerinde pil ömrü gibi detaylarıyla akıllı saatlere ilgisi olan herkesin ilk tercih ettiği markaların başında olmayı başardı.

Kısa bir süre önce piyasa çıkan Huawei Watch Ultimate model ise akıllı saat dünyasında ortalığı karıştıracak gibi görünüyor! Huawei Watch Ultimate inceleme yazımızda, bu saatin neden “Ultimate” adını aldığını sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz, akıllı saat dünyanın en iddialı modeline yakından bakmaya başlayalım.

Huawei Watch Ultimate İnceleme – Tasarım detayları

Huawei, akıllı saatlerinde tasarım noktasına bakıldığında, klasik saat tasarımından kopmayan bir tasarım diliyle ürün yelpazesini genişletiyor. Huawei Watch GT serisi altında piyasa çıkan saatler, tasarım ve materyal konusunda da lüks ve üst düzey klasik saat modellerinden feyz aldığını açıkça gösteriyor. Geriye baktığımızda, Watch GT 3 serisinde paslanmaz çelik, Watch GT 3 Pro serisinde titanyum materyal kullanan Huawei, Watch Ultimate serisinde ise akıllı saat dünyasında bir ilke imza attı ve Zirkonyum alaşımlı sıvı metal materyal kullandı. Yanlış okumadınız! Uzay araçlarında kullanılan, hatta Mars’ta kazı yapan Rover araçların uçlarında kullanılan, nükleer santral ve araçlarda kullanılan Zirkonyum maddesini, bir akıllı saatte görüyoruz! Peki nedir bu Zirkonyum alaşımlı sıvı metalin mucizesi?

Zirkonyum, başlı başına bakıldığı zaman antik Mısır döneminde bile gücün, dayanıklılığın ve asaletin simgesi olarak tanımlanan bir mücevher olarak bilinir. Huawei ise Zirkonyum alaşımlı sıvı metal materyal ile Watch Ultimate saatlerini önceki nesil materyallere kıyasla 2.5 kat daha sert ve yaklaşık 5 kat daha güçlü hale getirirken, %20 oranında daha hafif yapmayı başardı! Bu materyal, amorf düzendeki atomik yapısı sayesinde yüksek ısı, aşır nem, sürtünme ve darbe gibi durumlara karşı çok daha dirençli ve aşınmalara karşı çok daha dayanıklı olmasını sağlıyor! Saatin ekranında ise safir cama yer verilerek camın da daha dayanıklı olması sağlanmış durumda. Keşif Siyahı ve Okyanus Mavisi olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile satışa sunulan Huawei Watch Ultimate, bezel yani çerçeve bölgesinde ise seramik materyalden faydalanıyor. Son derece şık ve agresif bir tasarıma sahip olan saatler, iri gövdesi, 3 butonlu kontrol mekanizması gibi özellikleriyle klasik saat tutkunlarının da radarına girecek gibi görünüyor.

Huawei Watch Ultimate, Okyanus Mavisi modelde titanyum alaşımlı kordon ile gelirken, Keşif Siyahı seçeneğinde ise HNBR kauçuk kordon ile geliyor. HNBR kauçuk materyali de yine üst düzey klasik saat modellerinde görmekteyiz. Bu kauçuk tercihi, önceki yıllarda çıkan ve diğer markalarda da yer alan fluoroelastomer kauçuk materyale kıyasla %30’a yakın hafiflik sunarken, daha esnek, tuzlu suya ve yine aşınmalara daha dayanıklı bir özelliğe sahip. Okyanus Mavisi modelin kutu içeriğinden mavi renkli HNBR kauçuk kordonun da çıktığını belirtelim. Her iki modelin ortak özelliği ise ilerleyen satırlarda bahsedeceğimiz dalış moduna özel olarak hazırlanan ve dalış sırasında saati ayak bileğinize takmanızı sağlayacak olan uzun bir kordonun yer alması. Kısacası, kutu içerisinde yok, yok!

Fiziksel özelliklere bakıldığı zaman, Huawei Watch Ultimate modellerinin, hem görsel hem de uzun ve zorlu kullanım senaryolarında şov yapacağını söylemek hiç de zor olmayacaktır!

Huawei Watch Ultimate ve şahane ekranı!

Huawei Watch Ultimate, önceki modellere kıyasla daha büyük bir ekran ile geliyor. 1.5 inç boyutundaki LTPO Amoled ekranla gelen saat, 466 x 466 gibi oldukça yüksek bir çözünürlük sunarken, sistem seviyesinde güç yönetimi ile birlikte 1 Hz – 60 Hz arası otomatik olarak ayarlanan ekran tazeleme hızı sunabiliyor. Bu sayede, güç tüketimi gerektirmeyen bekleme ekranı ve Always On Display modlarında uzun pil ömrü sunulabiliyor. Bu saatin 14 güne varan pil ömrü sunmasının sebeplerinden biri de bu! Outdoor aktiviteler ve dalış modları sırasında da 1000 nit seviyesine kadar çıkabilen ekran parlaklığı sayesinde saatin her ortamda görünürlüğü üst seviyede tutuluyor.

Watch Ultimate, üzerinde yer alan 3 buton ile farklı işlevlere hızlı erişim sağlayabiliyor. Sol üstte gördüğünüz buton, Keşif Modu butonu olarak adlandırılmakta. Bu tuşa bastığınızda, ekstrem spor ve keşif modları için gerekli olan modlar karşınıza çıkacak! Sağ üstteki buton, saatin arayüzünde genel kullanım modları için kullanılıyor, sağ alttaki buton ise isteğinize göre komutların atanabildiği bir hızlı erişim tuşu olarak düşünülebilir.

Huawei Watch Ultimate ve üst düzey modlar!

Huawei, Watch Ultimate adını alırken, akıllı saat dünyasında bir ilk olan 100 metreye kadar teknik ve scuba dalış modlarını destekliyor. Rakiplere bakıldığı zaman 40 metreye kadar eğlence amaçlı dalış gibi özellikler sunulurken, Ultimate modelinin bu kadar iddialı olması gerçekten dikkate değer. Üretim testleri sırasında, 110 metre derinlikte yaşanabilecek basıncın simülasyonuna 24 saat boyunca tabi tutulan saat, kasa içerinde yer alan ve mikron seviyesindeki 16 farklı filtre donanımı sayesinde bu testlerden başarıyla geçmiş durumda! Saati dalış moduna aldığınızda, dokunmatik ekranın devre dışı kalıp, tüm kontrollerin fiziksel butonlar üzerinden yapılabilmesi de düşünülen ince ama çok kritik bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Fiziksel kısımlarda bunları sunan saat, dalış modunda yazılım detaylarına bakıldığında da serbest dalış, teknik dalış ve scuba dalış gibi modları sunuyor. Bunlara ek olarak, kullanacağınız tüp tipi, kapasitesi, deniz suyunun türü, maksimum derinlik, uyarı ve hatırlatıcı modu gib sayısız parametreyi de yönetmenize imkan sunuyor. Sahip olduğu 1.5 inç boyutlu ekran ise eksiksiz bir “dalış bilgisayarı” haline geliyor!

Watch Ultime Keşif Modu

Watch Ultimate sol üst kısımda yer alan tuşa bastığınızda “Keşif Modu” denilen özelliği aktif hale getiriyor. GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS olmak üzere 5li konum doğrulama desteğine sahip olan saat, “Route Back” isimli özelliği sayesinde konum verisi kaybolsa bile yapacağınız yürüyüş sırasında kaybolma riskiniz ortadan kaldırıp, başladığınız yere dönmenizi sağlıyor.

Ek olarak, “Dark Mode” ekran modu ve flaşör gibi özellikleriyle büyük ve parlak ekrandan maksimum seviyede faydalanmanıza yardımcı olabiliyor. Kısacası, keşif modu özelliğini keşfetmenizi kesinlikle öneriyoruz. Bu moda giriş yaptığınızda bambaşka bir deneyim sizleri bekliyor!

Huawei Watch Ultimate ve sağlık takibi

Akıllı saatlerinde sağlık modlarını en kapsamlı şekilde sunan Huawei, Watch Ultimate modelinde de bu özellikleri eksiksiz bir şekilde sunuyor. 7/24 nabiz takibi, SpO2 ölçümü, stres analizi, kapsamlı uyku takibi ve uyku kalitesi geliştirme önerileri sunan saat, sağ alt kısımda bulunan buton sayesinde EKG ölçümü de yapabiliyor. EKG’ye ek olarak “damar sertliği” ölçümü de yapan saat, yanlış okumadınız, kalp sağlığı konusunda harikalar yaratabiliyor. Damar sertliği ölçümü, EKG sensörü üzerinden çekiliyor ve EKG ölçümü sırasında kanın damardan akış hızına göre damar sertliğini yorumlayabiliyor.

Spor modları ve performansınız Watch Ultimate sayesinde kayıt altında

Akıllı saat dünyasında olmazsa olmazlardan biri de spor modları ve takibi. Huawei, yüzün üzerinde spor modunu desteklerken 18 tane spor dalını da profesyonel metrikler ve işlevlerle kayıt altına alıyor. Böylece, fitness ve sağlık, spor yönetimi gibi detaylara anlık olarak erişebilir ve kendinize fiziksel olarak gelişme hedefleri koyabilirsiniz. Bileğinizde gezen bir spor koçu olması çok heyecan verici değil mi?

Huawei Watch Ultimate özellikler ve diğer deneyim detayları

Watch Ultimate, bu kadar çeşitli ve kapsamlı özelliklere sahipken, pil ömrü süresinde Huawei için standart haline gelmiş olan 14 günlük pil ömründen feragat etmiyor. Akıllı saatler arasındaki en uzun pil ömrünü sunan saat, dünyanın en hızlı kablosuz şarj teknolojisi ile 1 saat içinde tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca kablosuz ters şarj özelliği sunan telefonlarla da şarj edebilirsiniz.

Telefon görüşmesi, 3. Parti mesajlaşma uygulamaları için hızlı yanıt desteği, telefonunuzun kamerasını uzaktan yönetmek için deklanşör özelliği, Spotify ve YouTube başta olmak üzere çok sayıda müzik ve video uygulamasını saat üzerinden yönetebilme gibi günlük özellikler de oldukça dikkat çekici.

Huawei Watch Ultimate iPhone ile uyumlu mu?

Akıllı saat satın alım süreçlerinde en çok sorulan soruların başında, farklı marka telefon kullanıcılarının uyum konusundaki soruları geliyor. Evet, Huawei Watch Ultimate iPhone ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Android işletim sistemli diğer telefonlarla da sorunsuz olarak çalışan Watch Ultimate’ı satın aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey, Huawei Sağlık (Huawei Health) uygulamasını iPhone veya Android işletim sistemli telefonunuza ilgili uygulama mağazası üzerinden indirip, eşleştirmeyi yapmak. Bu aşamalar sonrasında, muhteşem bir akıllı saat deneyimi sizleri bekliyor!

Huawei Watch Ultimate fiyatı

Yukarıda yazan özelliklerle ve son derece iddialı tasarımıyla begenimizi kazanan Huawei Watch Ultimate fiyatı için de bilgileri paylaşalım. Huawei Online Mağazasında satışa çıkan Watch Ultimate serisi, 1700 TL değerinde FreeBuds 5i kablosuz kulaklık hediyesi, ekstra 1 yıl uzatılmış garanti, sepette 500 TL (siyah model) ve 700 TL (mavi model) gibi indirimlerle oldukça iddialı bir kampanyayla satışa sunulan saatlerin fiyatları, Keşif Siyahı model için 15.999 TL, Okyanus Mavisi model için de 18.999TL olarak belirlenmiş durumda. Sunduğu özellikler, tasarım detaylarıyla öne çıkan Watch Ultimate modellerinin güncel fiyat ve olası diğer kampanya seçenekleri için doğrudan Huawei’nin kendi satış sayfasına bakmakta fayda var: https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-ultimate/buy/

Huawei Watch Ultimate hakkında son yorumlarımız

Sonuca gelecek olursak, Huawei Watch Ultimate, üst düzey klasik saatlerde kullanılan materyaller ile akıllı saat dünyasının en gösterişli saati olmayı başarıyor. Deneyim ve özellikleriyle de akıllı saatlerden beklentilerinizi tamamen karşılayabilecek olan bu seri, bütün akıllı telefonlarla uyumlu çalışabilmesi sayesinde gerçek anlamda herkese hitap ediyor.

* Sponsorlu içerik