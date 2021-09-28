Huawei yineledi: Akıllı telefon pazarından çekilmeyeceğiz

ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Huawei, pazardan çekilmeyeceğini ve yeni modeller çıkaracağını yineledi.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, akıllı telefon pazarında oldukça zor günler geçiriyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, 2021'in ilk yarısında gelirlerinin yüzde 30'unu da kaybetmişti.

Tüm zorluklara rağmen akıllı telefon pazarından çekilmeyeceğini vurgulayan Huawei, bu sözlerini yineledi ve yeni amiral gemisi modelleri satışa çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı.

HUAWEI'NİN PES ETMEYE NİYETİ YOK

Huawei Full Connect Konferansı'nda şirket başkanı Xu Zhijun, ABD baskıları nedeniyle zor durumda olduklarını, ancak pes etmeye niyetlerinin olmadığını belirtti.

Huawei, kısa süre önce Huawei P50 serisini piyasaya sürdü, ancak bu akıllı telefonlar ABD ambargoları nedeniyle 5G ağlarını desteklemiyor.

Huawei ise, düşen telefon satışlarının normale dönebilmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerektiğini düşünüyor.