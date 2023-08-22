Huawei'den 5G hamlesi! Akıllı telefonlara geri dönüyor Huawei, Mate 60 amiral gemisi ile başlamak üzere akıllı telefonlarına 5G teknolojisi getirecek. Şirket, ABD yaptırımları nedeniyle bu teknolojiyi kullanamıyordu.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, yeni çareler arıyor.

Huawei, ambargoları sebebiyle 5G teknolojilerine erişimi kaybetmiş ve telefonlarında 4G kullanmak zorunda kalmıştı.

Huawei, yeniden 5G kullanacak

Huawei, Mate 60 amiral gemisi ile başlamak üzere akıllı telefonlarına 5G teknolojisi getirecek.

Şirket, bunu ABD merkezli Qualcomm ile değil Çinli üreticilerin 5G çözümleri ile gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirketin, Çin merkezli SMIC ile birlikte geliştirdiği işlemcilerle 5G telefon pazarına geri döneceği belirtiliyor.

Huawei, 5G ekipmanları konusunda hala lider olsa da henüz akıllı telefonlar için bir 5G modem geliştirmedi.

Çinli teknoloji devinin SMIC ile birlikte ilk etapta 2 ila 4 milyon 5G işlemci üretebileceği söyleniyor. İlerleyen dönemde ise bu sayının 10 milyonu bulabileceği öngörülüyor.

Huawei’nin yeni 5G modemleri, 7nm sürecinde üretilecek. Huawei Mate 60 modeli haricinde firmanın 4 farklı akıllı telefon modelini daha 5G desteği ile sunacağı belirtiliyor.

Bu yeni Huawei telefonların isimleri bilinmiyor, ancak hepsinin model numaralarında 5G bağlantısını desteklediklerini gösteren “AN” veya “TN” son eki bulunuyor.

İsmi açıklanmayan bu cihazların yanı sıra Huawei Nova 13, Nova 14, Nova 15 ve Nova 16 serileri de Bluetooth SIG sertifikasyonunda boy gösterdi.

Bu telefonlar, Pro ve Ultra versiyonlarıyla satışa sunulacak ve model numaraları aynı zamanda 5G bağlantısını da destekleyeceklerini gösteriyor.

Huawei, SMIC'in üretim düğümünü kullanarak küresel pazar için daha ucuz 5G akıllı telefonlar üretebilir. Bu, şirketin akıllı telefon satışlarını artırmasına ve 5G akıllı telefonlar için yerli teknolojiler konusunda deneyim kazanmasına olanak tanıyacak.