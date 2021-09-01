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    Huawei'den ayrılan Honor, Çin'de 3. sıraya yükseldi

    Honor markası, temmuz ayında Çin’de çok iyi bir performans göstererek en çok satanlar listesinde üçüncü sıraya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 12:12
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    Huawei'den ayrılan Honor, Çin'de 3. sıraya yükseldi

    ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

    Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kaldı.

    Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, Çin'de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    ÇİN'DE ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ

    Temmuz ayı rakamlarına göre Honor, Çin'de 4 milyon akıllı telefon satarak üçüncü sıraya yükseldi.

    Aynı dönemde Oppo 5.6 milyon, Vivo 5.3 milyon, Xiaomi 3.9 milyon, Apple da 3 milyon akıllı telefon sattı.

    honor 50

    ABD YAKIN TAKİPTE

    Honor markası çıkardığı iddialı ürünlerle akıllı telefon pazarında yükselmeye devam etse de ABD peşini bırakmıyor.

    HONOR'A DA YAPTIRIM GELEBİLİR

    Geçtiğimiz ay 14 Cumhuriyetçi politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı'na Honor'un kara listeye alınmasını talep eden bir mektup gönderdi.

    Çinli markanın, Amerikan şirketleriyle çalışmasının ve Amerikan teknolojisini kullanmasının yasaklanması isteniyor.

    Cumhuriyetçi politikacılara göre Honor, Amerikan teknolojisi ve yazılımının Çin Komünist Partisi'nin eline geçmesini önlemeyi amaçlayan ABD ihracat kontrol politikalarından kurtulmak için Huawei'den bilerek ayrıldı. Bu nedenle Honor'un, hala ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.

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