Huawei'den ayrılan Honor, Çin'deki satışlarda ilk 3'e girdi

Honor, üçüncü çeyrekte Çin’de çok iyi bir performans göstererek en çok satanlar listesinde üçüncü sıraya çıktı.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kaldı.

Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, Çin'de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İLK 3'E GİRDİ

Çinli akıllı telefon markası Honor, üçüncü çeyrekte Çin'de en çok satan üçüncü akıllı telefon markası haline geldi.

Honor, eylül ayının sonunda sona eren çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 daha fazla telefon sattı ve yüzde 15 pazar payına ulaştı.

Üçüncü çeyrekte Çin'de zirvedeki markalar ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 20'lik pazar paylarıyla Vivo ve Oppo.

Dördüncü sıradaki Xiaomi'nin yüzde 14, beşinci Apple'ın ise yüzde 13 pazar payı bulunuyor.

ABD YAKIN TAKİPTE

Honor markası çıkardığı iddialı ürünlerle akıllı telefon pazarında yükselmeye devam etse de ABD peşini bırakmıyor.

Geçtiğimiz ay 14 Cumhuriyetçi politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı'na Honor'un kara listeye alınmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Çinli markanın, Amerikan şirketleriyle çalışmasının ve Amerikan teknolojisini kullanmasının yasaklanması isteniyor.

Cumhuriyetçi politikacılara göre Honor, Amerikan teknolojisi ve yazılımının Çin Komünist Partisi'nin eline geçmesini önlemeyi amaçlayan ABD ihracat kontrol politikalarından kurtulmak için Huawei'den bilerek ayrıldı. Bu nedenle Honor'un, hala ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.