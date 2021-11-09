Huawei'den ayrılan Honor, ilk üretim fabrikasını açtı

Huawei'nin ABD yaptırımlarından kurtulmak için sattığı Honor markası, kendisine ait ilk akıllı telefon fabrikasını Çin'de faaliyete geçirdi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kaldı.

Çatı şirketi Huawei'den ayrılarak farklı bir marka haline gelen Honor, Çin'de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

İLK FABRİKASINI AÇTI

Honor, Huawei bünyesinden ayrıldıktan sonraki ilk fabrikasını açtı. Shenzhen'de bulunan Intelligent Manufacturing Industrial Park, her 28.5 saniyede bir cihaz üretebilme kapasitesine sahip.

Yeni tesiste, akıllı telefon üretimine ek olarak kalite kontrol ve ürün sertifikasyon süreçleri de yürütülecek. Ayrıca burası, Honor'un yapay zeka çalışmaları için bir geliştirme merkezi görevi görecek.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İLK 3'E GİRDİ

Çinli akıllı telefon markası Honor, üçüncü çeyrekte Çin'de en çok satan üçüncü akıllı telefon markası haline geldi.

Honor, eylül ayının sonunda sona eren çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 daha fazla telefon sattı ve yüzde 15 pazar payına ulaştı.

Üçüncü çeyrekte Çin'de zirvedeki markalar ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 20'lik pazar paylarıyla Vivo ve Oppo.