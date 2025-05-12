Huawei'den dev adım: HarmonyOS ile çalışan bilgisayarlar yolda

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Teknoloji devi Huawei, yeni Kirin X90 PC işlemcisi ile masaüstü bilgisayar pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bu hamle, Huawei'nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini ilk kez kişisel bilgisayarlara (PC) taşıma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

YENİ KIRIN X90 PC İŞLEMCİSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre, 'Charlotte Pro' kod adlı Kirin X90, 10 çekirdekli bir mimari (4+4+2) ve Hyper-Threading ile 20 iş parçacığı sunarak çoklu görev performansını artıracak.

Daha hızlı bir Maleoon 920 GPU içerecek olan işlemcinin, Huawei'nin bu yıl piyasaya sürdüğü Kirin 9010'un masaüstü versiyonu olabileceği konuşuluyor.

Kirin X90'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Çin'in ulusal kriptografi standartları olan SM3 ve SM4 şifrelemesi için donanım düzeyinde destek sunması olacak.

HARMONYOS DESTEKLİ BİLGİSAYARLAR YOLDA

Huawei'nin, Kirin X90 PC işlemcisini yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığı ilk HarmonyOS destekli dizüstü bilgisayarlarında kullanması bekleniyor.

Bu adım, şirketin kendi donanım ve yazılımını entegre ederek yabancı teknolojilere bağımlılığını azaltma ve uluslararası PC pazarında daha rekabetçi olma hedefine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.