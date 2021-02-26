Huawei'den kırsal bölgelere kapsama çözümü: RuralStar Pro

Huawei, kırsal bölgelerde mobil iletişime yönelik RuralStar Pro çözümünün Çin'de ticari olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Son zamanlarda birçok şirket, kalabalık şehir merkezlerinden farklı olarak kırsal bölgelere yatırım yapıyor. Örneğin SpaceX, Starlink uydularıyla daha çok nüfusun az olduğu ve internet erişiminin olmadığı kırsal bölgeleri hedefliyor.

Söz konusu bölgelere yatırım yapa bir başka şirket Huawei, kırsal bölgelerde mobil iletişime yönelik RuralStar Pro çözümünün Çin'de ticari olarak kullanıma sunulduğunu açıkladı.

RuralStar Pro çözümü, baz istasyonu olmayan ücra yerleşim yerlerinde ses ve mobil iletişim hizmeti sağlarken, maliyetleri de önemli ölçüde azaltıyor.

600 MİLYON KİŞİ MOBİL BAĞLANTIDAN YOKSUN

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Kablosuz Ağ Ürün Grubu Başkanı David Guo, dünya genelinde kırsal bölgelerde, baz istasyonu kurulumunun zor olduğu alanlarda, 600 milyon kişinin halen mobil bağlantıya erişemediğini belirterek, RuralStar Pro çözümünün bu bölgeler için uygun maliyetli ve hızlı bağlantı seçeneği olduğunu kaydetti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Bu çözümle temel geniş bant birimi, uzak radyo birimi ve röle cihazı, tek bir modüle entegre edilerek baz istasyonu etkin hale getiriliyor. Böylelikle kırsal bölgeden temel yerleşim birimindeki ana baz istasyonu ile bağlantı kuruluyor.

Sistem kompakt yapısı ile diğer alternatiflere göre daha kolay kurulurken, her baz istasyonunun güç tüketiminin 120 Watt'tan daha az oluşu ile de enerji tasarrufu sağlanıyor.

İLK DENEME YAPILDI

David Guo, Rural Star Pro'nun ilk ticari denemesinin Çin'in Guizhou Eyaleti'nin Maopo Köyü'nde yapıldığını aktararak, "Bu köydeki vadi genellikle sislidir ve bu da kapsama kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ek olarak, dolambaçlı dağ yollarına fiber optik kablo döşemenin maliyeti çok yüksektir.

RuralStar Pro ile bir baz istasyonunun kurulumu ve kapsama hizmetinin başlaması yaklaşık iki saat içinde tamamlanabilir. Maopo Köyü'nde kapsama oranı şu anda yüzde 85 ve bağlantı hızları 30 Mbps'ye ulaşıyor." dedi.

Gana Elektronik Haberleşme Yatırım Fonu (GIFEC) Üst Yöneticisi (CEO) Abraham Kofi Asante de kurumunun, 2 binden fazla RuralStar baz istasyonu için Huawei ile birlikte çalışmayı planladığını belirterek, "Bu planlama ile 172 kırsal alanda 3,4 milyon kişi internete erişecek. Gana'nın mobil kapsama oranı yüzde 83'ten yaklaşık olarak yüzde 95'e yükselecek. Bu, yerel ekonomiye büyük bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.