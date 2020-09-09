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    Huawei'nin geliştirici konferansı 10 Eylül'de başlıyor

    Huawei Geliştirici Konferansı 2020 (HDC 2020), bu yıl 10 - 12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 17:51
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    Huawei'nin geliştirici konferansı 10 Eylül'de başlıyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bir yandan ABD yönetiminin baskılarıyla uğraşmak zorunda kalırken, diğer yandan da etkinliklerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

    Huawei'nin uzun süredir beklenen etkinliği Huawei Geliştirici Konferansı 2020 (HDC 2020), 10 Eylül'de başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek.

    Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte,  yeni ürün ve servislerin yanı sıra teknoloji konularında oturumlar düzenlenecek.

    huawei

    EMIUI VE HARMONYOS YENİ SÜRÜMLERİ TANITILACAK

    Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Geliştirici Konferansı, EMUI ve HarmonyOS'un yeni sürümlerine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda EMUI 11 ve HarmonyOS 2.0'ın duyurulması bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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