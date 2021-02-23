Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS, akıllı telefonlara geliyor

Huawei'nin mobil işletim sistemi HarmonyOS, nisan ayında bazı akıllı telefonlarda kullanıma sunulacak.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini tanıtmıştı.

NİSANDA TELEFONLARA GELİYOR

Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin önümüzdeki nisan ayında akıllı telefonlar için yayınlanacağını açıkladı. Çinli şirket, henüz yeni tanıtılan katlanabilir Mate X2'nin de güncellemeyi alacağını duyurdu.

HarmonyOS 2.0; yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda akıllı saatler, akıllı ev aletleri, araç sistemleri ve televizyonlar için de kullanılabiliyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz yıl aralık ayında HarmonyOS ile çalışan Vision S serisi yeni TV modellerini tanıtmıştı.

HARMONYOS ALACAK TELEFONLAR

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihazda kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak resmi olarak güncellemeyi alacak telefonlar paylaşılmadı. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir sızıntıya göre, güncellemeyi alacak Huawei modelleri şu şekilde:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X2

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6