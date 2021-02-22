Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X2, düzenlenen etkinlikte resmen görücüye çıktı. İşte Huawei Mate X2 fiyatı ve özellikleri...

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Huawei ise Samsung’un yaşadığı sorunları yaşamamak için genellikle acele etmiyor. 2019 yılında katlanabilir telefon pazarına Mate X ile giriş yapan Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X2'yi resmen tanıttı.

İç kısımdan açılan geniş bir ekranlanla radikal bir değişikliğe uğrayan Huawei Mate X2 modelinin özelliklerine ve fiyatına gelin daha yakından bakalım.

HUAWEI MATE X2 ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate X2, Samsung'un Galaxy Fold serisindeki yaklaşımına benzer şekilde dış kısmında ikinci bir ekrana sahip. Telefonun açık haldeki 8 inçlik ekranı 2480 x 2200 çözünürlük sunarken, dıştaki ekran ise 2700 x 1160 çözünürlüğünde ve 6.45 inç boyutunda.

Her iki ekranın da OLED panel olduğu ve 90 Hz yenileme hızı sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz yıl Mate 40 Pro modeliyle ilk defa karşımıza çıkan Kirin 9000 işlemcisinden güç alan Huawei Mate X2, 8GB RAM ve 55W'a kadar hızlı şarj edilebilen 4.400mAh batarya kapasitesine sahip.

Telefonun arka kısmında ise bizleri 4 kamera karşılıyor. Bu kameralar 50 megapiksel geniş açılı, 16 megapiksel ultra geniş, 3x optik yakınlaştırmalı 12 megapiksel telefoto ve 10x optik yakınlaştırmalı 8 megapiksel "SuperZoom" kamera olarak listeleniyor.

Telefonun dışındaki özçekim kamerası 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ve katlanabilir iç ekranın içinde veya çevresinde farklı bir ön kamera yer almıyor.

HUAWEI MATE X2 FİYATI

Android 10 işletim sistemine sahip Huawei Mate X2, Google'ın uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Google servislerinden yoksun bir şekilde satışa çıkacak. Telefonun 256GB depolamaya sahip sürümü 2 bin 785 dolar, 512GB sürümü ise 2 bin 940 dolardan satışa sunulacak.

Mavi, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak telefon, 25 Şubat'ta Çin pazarına sunulacak. Huawei Mate X2'nin diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise açıklanmadı.







