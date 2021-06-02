Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS tanıtıldı: İşte tüm yenilikler

Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve sürekli geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı. İşte yeni sürümde karşımıza çıkacak yenilikler ve güncellemeyi alacak telefonlar...

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, Donald Trump döneminde sert yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini geliştirmeye karar vermişti.

Kısa süre önce Çin'deki geliştiriciler için bir test sürümü yayınlayan Huawei, bugün düzenlediği etkinlikte HarmonyOS 2.0 güncellemesini resmen tanıttı.

HARMONYOS 2.0 İLE GELEN YENİLİKLER

HarmonyOS ile birlikte, Huawei'nin ürün gamındaki akıllı saatler, telefonlar veya tabletler tek bir işletim sistemi ile çalışacak. Bu sayede, cihazlar arası iletişim çok daha basit bir şekilde yapılabilecek.

Tasarım olarak Android arayüzlerinden çok bir farkı bulunmayan HarmonyOS, dev bir ekosisteme sahip olacak.

Açık kaynak sistemler sayesinde geliştiriciler, milyonlarca cihaz için uygulama geliştirebilecek.

HarmonyOS 2.0, geliştirilen güvenlik sistemi sayesinde cihazlar arasındaki iletişimi güvenli hale getirecek. Ayrıca yazılımda bulunan yapay zeka, gerçekleşecek saldırılar için devreye girecek.

HARMONYOS GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN CİHAZLAR

HarmonyOS ; yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda akıllı saatler, akıllı ev aletleri, araç sistemleri ve televizyonlar için de kullanılabiliyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz yıl aralık ayında HarmonyOS ile çalışan Vision S serisi yeni TV modellerini tanıtmıştı.

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihazda kullanıma sunmayı planlıyor. Güncelleme alması beklenen cihazlar ise şu şekilde:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS

Huawe Mate X2

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro RS

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Honor V40

Honor 30

Honor 30S

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor Tablet V6

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

Huawei ayrıca, etkinlik sırasında 12.6 inç / 10.8 inç MatePad Pro ve yeni bir MatePad 11 modelini duyurdu.

Huawei'nin yeni tabletleri, HarmonyOS işletim sistemini çalıştıran ilk tabletler olarak göze çarpıyor.

10,8 inç MatePad Pro Snapdragon 870 işlemcisinden güç alırken, 10,95 inç MatePad 11 ise Snapdragon 865 tarafından destekleniyor. Bildiğiniz gibi Çinli şirket, ABD yaptırımları nedeniyle kendi Kirin işlemcilerinin üretimini durdurmuştu.

HarmonyOS güncellemesi, ne yazık ki ABD yaptırımları nedeniyle Google hizmetlerini ve uygulamalarını geri getirmiyor. Ancak Huawei'nin AppGallery mağazası, giderek artan sayıda yerel uygulama ile kullanıcıları üzmüyor.

Öte yandan, HarmonyOS ile satışa çıkacak ilk akıllı telefonlar da Huawei P50 serisi olacak.



