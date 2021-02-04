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    Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X2, 22 Şubat'ta tanıtılacak

    Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X2, 22 Şubat'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte görücüye çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 13:39
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    Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X2, 22 Şubat'ta tanıtılacak

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, bazı sorunları da beraberinde getirdi. Özellikle Samsung Galaxy Fold’da meydana gelen ekran sorunları, telefonun çıkış tarihinin sürekli ertelenmesine neden oldu.

    Huawei ise Samsung’un yaşadığı sorunları yaşamamak için temkinli davrandı ve katlanabilir telefonu Mate X’i beklenenden daha geç satışa çıkardı.

    HUAWEI MATE X2 GELİYOR

    Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'den, yeni katlanabilir telefonu hakkında açıklama geldi.

    Şirket, Weibo hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, Huawei Mate X2’nin 22 şubat’ta Çin’de tanıtılacağını açıkladı.

    huawei mate x2

    Telefonun özelliklerine dair Huawei kanadından henüz bir açıklama yok. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Mate X2, rakibi Samsung Galaxy Fold2’nin önüne kalem desteği ile geçmeyi planlıyor.

    Cihazın 5G desteği, 10 kata kadar yakınlaşabilmeye imkan tanıyan dörtlü kamera modülü, 512 GB’a kadar depolama alanı ve 66 W’lık hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.

    Daha fazla detay için, Huawei'nin 22 Şubat'ta düzenleyeceği etkinliği beklememiz gerekecek.

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