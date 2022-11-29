Petrol
85.34
1.73%
Euro
19.326
0.35%
Dolar
18.6176
-0.04%
Altın
1.049
0.70%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.693
1.34%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Hubble, iki galaksinin çarpışmasını görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu, çarpışma aşamasındaki iki galaksiyi görüntülemeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hubble, iki galaksinin çarpışmasını görüntüledi

    1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; şimdiye kadar binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

    Çarpışan iki galaksiyi görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu, Arp-Madore galaksi kümesinde yaşanan 417-391 galaksi çarpışmasını yakaladı.

    670 milyon ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen ve iki galaksinin birleşmesine sebep olan olay, Hubble'ın kamerasına yansıdı.

    galaksi

    32 yıldan uzun süredir aktif görev alan Hubble teleskobu, 2030-2040 yılları arasında görevini tamamlayacak ve Dünya'ya düşecek. Hubble'ın yerini ise artık tamamen James Webb Uzay Teleskobu alacak.


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    İsmail Dede Efendi kimdir
    Biyografi

    İsmail Dede Efendi kimdir

    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu
    Gündem

    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu

    Görüş Bildir