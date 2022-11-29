Hubble, iki galaksinin çarpışmasını görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, çarpışma aşamasındaki iki galaksiyi görüntülemeyi başardı.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; şimdiye kadar binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Çarpışan iki galaksiyi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Arp-Madore galaksi kümesinde yaşanan 417-391 galaksi çarpışmasını yakaladı.

670 milyon ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen ve iki galaksinin birleşmesine sebep olan olay, Hubble'ın kamerasına yansıdı.

32 yıldan uzun süredir aktif görev alan Hubble teleskobu, 2030-2040 yılları arasında görevini tamamlayacak ve Dünya'ya düşecek. Hubble'ın yerini ise artık tamamen James Webb Uzay Teleskobu alacak.