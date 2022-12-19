Hubble, Karina Nebulası'nı görüntüledi

NASA, Hubble'la yakaladığı Karina Nebulası'nın göz kamaştırıcı görselini paylaştı.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; şimdiye kadar binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Hubble'dan harika bir görüntü daha

NASA, Hubble'la yakaladığı Karina Nebulası'nın göz kamaştırıcı görselini paylaştı.

Bulutsu veya diğer adıyla nebula, geniş alanlara yayılmış kozmik toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan buluta benzer yapılara deniyor. Burada patlayan yıldızların savurduğu malzemeler başka yıldızlara hayat veriyor.

En parlak bulutsulardan biri olan Karina, Dünya'dan yaklaşık 7 bin 500 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu tür bulutsularda yıldızlardan gelen yoğun radyasyon, gazı iyonlaştırıyor. Bu durum bulutsunun parlamasını sağlıyor.

NASA'ya göre Hubble Uzay Teleskobu, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyon kez gözlem yaptı.

32 yıldan uzun süredir aktif görev alan Hubble teleskobu, 2030-2040 yılları arasında görevini tamamlayacak ve Dünya'ya düşecek. Hubble'ın yerini ise artık James Webb Uzay Teleskobu alacak.