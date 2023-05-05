Hubble, olağanüstü parlak galaksiler görüntüledi Hubble Uzay Teleskobu, birbirileriyle etkileşim içerisinde bulunan "olağanüstü parlak" galaksiler fotoğrafladı.

AA & Ensonhaber

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Hubble Uzay Teleskobu, birbirileriyle etkileşim içerisinde bulunan "olağanüstü parlak" galaksiler fotoğrafladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, kümeler halinde bulunan etkileşim içindeki galaksilerin merkezindeki küçük bir bölgeden çok yüksek enerji yayıldığı ve bunun "olağanüstü parlaklığa" yol açtığı belirtildi.

Parlaklık kara delikten kaynaklanıyor

Normale göre daha fazla enerji yayan bu küçük merkezin "aktif galaksi çekirdeği" (AGN) olarak adlandırıldığı kaydedilen açıklamada, bu parlaklığa galaksinin kalbindeki "süper kütleli kara deliğin" neden olduğu ifade edildi.