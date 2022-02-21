Hubble, üç galaksinin iç içe geçtiği anı yakaladı

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, birbirine giren üç galaksiyi görüntülemeyi başardı.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, uzayı gözlemlemeye devam ediyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, birbirine geçmiş üç farklı galaksiyi görüntüledi.

"Üç galaksi birleşimi" olarak da bilinen bu olay, üç galaksinin birbirini gittikçe daha da yakına çekerek karşılıklı yerçekimi kuvvetleriyle parçalaması sonucu meydana geliyor.

681 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA

NASA, Hubble'ın yakaladığı galaksi kümesinin adının IC 2431 olduğunu ve Dünya'dan yaklaşık 681 milyon ışık yılı uzakta olduğunu belirtti.

Bilim insanlarına göre, Dünya'nın içinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi de aslında bir galaksi birleşimi sonucu oluştu.

NASA'dan araştırmacılara göre, galaksimiz yaklaşık 4,5 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi ile birleşecek.