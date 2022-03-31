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    Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu'nun 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüleyerek, "bu güne kadarki en uzak yıldız keşfini" gerçekleştirdiği açıklandı.
    • AA
    • 31.03.2022 - 04:41
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    Nature dergisinde yayınlanan makalede, 1990'dan beri uzay araştırmalarında kullanılan Hubble'ın 28 milyar ışık yılı mesafede görüntülemeyi başardığı yıldızın bugüne kadar "keşfedilen en uzak yıldız" olduğu tespiti paylaşıldı.

    GÜNEŞTEN 500 KAT BÜYÜK, MİLYONLARCA KAT PARLAK

    Makalenin yazarları, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın güneşten "50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak" olabileceği öngörüsünde bulundu.

    Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi #1

    GÖRÜNTÜSÜNÜN ULAŞMASI 13 MİLYAR YIL SÜRDÜ

    Gökbilimciler, "sabah yıldızı" veya "yükselen ışık" anlamında "Earendel" diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarını araştırmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

    Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi #2

    JAMES WEBB İLE DAHA İYİ GÖRSEL YAKALANACAK

    Araştırma ekibi, Earendel'in iki yıldız değil de gerçekten tek bir yıldız olduğundan emin olmak için Hubble'dan sonra geliştirilen ve çok daha net görüntü elde edebilen James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacakları bilgisini paylaştı.

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

    Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı uzaktaki yıldızı görüntüledi #3


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