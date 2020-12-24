Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını etkileyici fotoğraflarla kutluyor

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yıl dönümü nedeniyle internet sitesinden etkileyici uzay fotoğrafları paylaştı.

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, 30. yıl dönümünü kutluyor.

NASA, 30. yıl dolayısıyla Hubble'ın çektiği 50'den fazla fotoğrafı internet sitesinde yayınladı.

Hubble, atmosfer üzerinde yörüngede bulunduğu için gaz ve hava durumlarından etkilenmeden net görüntüler elde edebiliyor.

İşte NASA'nın açıklamalarıyla birlikte Hubble'ın yakaladığı müthiş görüntülerden bazıları:

NGC 5005 olarak da bilinen Caldwell 29, merkezinde süper kütleli kara delik barındıran bir sarmal galaksi.

Hubble'ın 3 Numaralı Geniş Alan Kamerası'nın kızılötesi ışığıyla yakalanan bu fotoğrafta, NGC 6087 olarak da adlandırılan Caldwell 89'un bir parçası olan parlak yıldızlar görünüyor.

NGC 3626 olarak adlandırılan Caldwell 40 gibi sarmal galaksilerin barındırdğı bir yapı.

Arkasındaki cisimlerin yaydığı görülebilir ışık dalga boylarını tamamıyla kesen ve Caldwell 99 olarak da bilinen Coalsack Nebulası'nın köşesindeki küçük bir bölge.





Hubble, uzay gözlemine başladığı 1990'dan bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine önemli katkılarda bulunurken, teleskop vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçen yıl yaklaşık 1000 makale yayımladı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı etkileyici fotoğrafların tamamına göz atmak için, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.