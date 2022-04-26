Hubble Uzay Teleskobu, 32. yaşını kutluyor

1990 yılında yörüngeye yerleştirilen Hubble Uzay Teleskobu, şimdilerde 32. yaşını kutluyor. İşte Hubble'ın çektiği bazı fotoğraflar...

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

1.5 milyon görüntü yakaladı

Hubble, şimdiye kadar 50 bin astronomik nesnenin 1.5 milyon görüntüsünü yakalamayı başardı.

Hubble'ın 32. doğum gününde NASA, resmi Twitter hesabından "The Hickson Compact Group 40" adlı beş galaksinin muhteşem bir resmini paylaştı.

James Webb, Hubble'ın yerini alacak

Artık emekliye ayrılması beklenen Hubble’ın yerine; NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ile geliştirdiği yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu kullanılacak.

Şu anda yörüngesine yerleşen James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'ınkinden yaklaşık 15 kat daha büyük bir görüş alanına sahip.