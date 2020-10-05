Hubble Uzay Teleskobu, 70 milyon ışık yılı uzaklıktaki patlayan süpernovayı görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, 70 milyon ışık yılı uzaklıktaki patlayan süpernovayı görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, 70 milyon ışık yılı uzaklıkta patlayan bir süpernovayı zaman atlamalı çekim tekniğiyle gözlemledi.

Uzayda meydana gelen en büyük patlamalardan biri olan süpernovalar, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması sonucu ortaya çıkıyor.

Bu patlamalar esnasında açığa çıkan dev enerjiyle, galaksilerin tamamının saçtığı ışıktan daha parlak bir ışık topu oluşabiliyor.

Üstelik süpernova patlamalarında, Güneş'in 8 milyar yıllık ömründe toplam yayacağı enerjiden daha fazla bir enerji açığa çıkabiliyor.

PATLAYAN SÜPERNOVA GÖRÜNTÜLENDİ

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, 70 milyon ışık yılı uzaklıkta patlayan bir süpernovayı görüntülemeyi başardı.

SN2018gv isimli süpernovayı tam 1 yıl boyunca gözlemleyen Hubble, patlamanın azalışını izleyerek zaman atlamalı çekim tekniğini kullandı.

Bilim insanları, patlamalar sonrası oluşan ve Dünya'dan gözlemlenen parlaklığı kullanarak galaksiler arası mesafeyi hesaplayabiliyor.

Araştırmacılar, şimdi bu verilerden yola çıkarak süpernovaya ve içerisinde bulunduğu galaksiye olan mesafeyi hesaplamaya çalışacak.



