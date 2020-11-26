Hubble Uzay Teleskobu, bir kara deliğin gölgesini fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu, bir kara delikteki dev gölgeleri görüntülemeyi başardı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kozmik yapılara, kara delik deniyor.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, IC 5063 isimli galaksinin merkezindeki dev bir kara deliğin çekirdeğinden yansıyan ışığı görüntülemeyi başardı.

Astronomlar, kara deliğin çekirdeğinden yansıyan ışığın yarattığı gölgelerin her tarafa doğru 36 bin ışık yılı uzaklığa yayıldığını tespit etti. Bu ışıkların bizim sistemimizin merkezine olan uzaklığı ise 156 milyon ışık yılı.

Süper kütleli kara deliğin kendisi ışık yaymasa da bu ışıkların, galaksinin merkezindeki yoğun kuvvetler nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.



GÖLGELER IŞIĞI GÖRÜNMEZ YAPIYOR

Bu ışık sayesinde galaksinin her tarafının muhtemelen toz bulutlarıyla kaplı olduğu sonucuna ulaşan astronomlar, galaksinin her yerinde böyle ışık kaynakları olabileceği, ancak toz bulutlarının oluşturduğu gölgeler yüzünden görünemeyebileceklerini söylüyor.

Harvard Üniversitesi Smithsonian Astrofizik Merkezi yetkilisi Peter Maksym, “Bu galaksinin kısa bir süre önce başka bir galaksiyle kesiştiğini ve bu yüzden her tarafa toz yayılabileceğini önceden biliyorduk. Kara delik iticilerinin çekirdeğin etrafındaki tozların yayılmasına sebep olabileceği ihtimali de mevcut.” açıklamasını yaptı.

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