Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu yakınındaki yıldız kümesini görüntüledi

30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Hubble Uzay Teleskobu, bir yıldız grubunun oldukça etkileyici bir fotoğrafını çekmeyi başardı.

Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşındı ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanıldı.

Dünya’nın yörüngesinden uzayın derinliklerini gözlemlemeye devam eden Hubble Uzay Teleskobu'ndan yeni bir görüntü daha geldi.

Hubble, gezegenimizden 158 bin ışık yılı uzakta yer alan Büyük Macellan Bulutu yakınındaki 'NGC 1805' adlı yıldız kümesini fotoğrafladı.





Hubble Uzay Teleskobu'nun resmi internet sitesine yer alan bilgiye göre, yıldızların birbirlerine bu denli yakın olması, yörüngelerinde gezegen oluşmasını imkansız hale getiriyor.



Bilim insanları söz konusu yıldız grubunu inceleyerek yıldızların oluşumuna dair yeni bilgiler elde edebilmeyi hedefliyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.