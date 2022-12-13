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    Hubble Uzay Teleskobu, dev sis perdesini görüntüledi

    NASA’nın kızılötesi ışınlı Hubble Uzay Teleskobu, açık yıldız kümesi NGC 6530'un sisle kaplanmış görüntülerini kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:31
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    Hubble Uzay Teleskobu, dev sis perdesini görüntüledi

    1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; şimdiye kadar binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

    Yeni yıldız kümesini görüntüledi

    Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’ya 4 bin 350 ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 6530’un yeni bir görüntüsünü kaydetti. Dev yıldız kümesini kapsayan NGC 6530, Lagün Bulutsusu içinde yer alıyor.

    NASA’nın kızılötesi ışınlı teleskobu, açık yıldız kümesi NGC 6530'un sisle kaplanmış görüntülerini kaydetti.

    Gök bilimciler her keşifte olduğu gibi NGC 6530 için de Hubble Teleskobu’nun Gelişmiş Tarama Kamerası (ACS)’dan faydalandı.

    hubble

    32 yıldan uzun süredir aktif görev alan Hubble teleskobu, 2030-2040 yılları arasında görevini tamamlayacak ve Dünya'ya düşecek. Hubble'ın yerini ise artık tamamen James Webb Uzay Teleskobu alacak.

    hubble


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