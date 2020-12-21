Hubble Uzay Teleskobu, devasa Einstein halkasını görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, evrende bilinen en bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini görüntülemeyi başardı.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, ilginç görüntüler yakalamaya devam ediyor.

Hubble, uzay-zamanın ve ışığın bükülmesi sonucunda ortaya çıkan GAL-CLUS-022058 isimli Einstein halkasını görüntülemeyi başardı.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, "İlk kez Einstein'ın genel görelilik teorisinde varlığına dair kuram ortaya koyulan bu nesnenin sıra dışı biçimi, çekimsel kırılma süreciyle açıklanabilir. Bu süreçte, çok uzakta parlayan ışık, kaynak ile gözlemci arasındaki nesnenin çekim etkisiyle bükülür." ifadelerini kullandı.





EINSTEIN HALKASI NEDİR

Albert Einstein, uzaktan gelen bir yıldız ışığı bir gök cisminin yakınından geçerken, yerçekiminin ışığı bükerek yolunu değiştireceğini ve mercek etkisi yaparak ışığın parlaklığını arttıracağını ön gördü.

Einstein halkası; bir galaksi ya da yıldız gibi bir kaynaktan bir başka galaksi ya da kara delik gibi devasa bir kütleden kaynaklı ışık kaynağının, yerçekimsel merceklemesine doğru giden ışığın deformasyonuna deniyor.

Einstein Halkası, aslında uzayın her yerinde gördüğümüz kütleçekimsel merceklenme fenomenin en büyüleyici sonuçlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç olay, en basit anlamda evrenin dev objelerinin devasa kütleçekimleri nedeniyle, tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

Günümüzde bilim insanları, kütleçekimsel merceklenmeden faydalanarak milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızları görüntüleyebiliyor.