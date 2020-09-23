Hubble Uzay Teleskobu, karanlık maddeyle dolu bir galaksiyi fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan en yeni görüntü, karanlık maddeyle dolu olduğu tahmin edilen NGC 5585 isimli sarmal galaksiyi gösteriyor.

1990 yılında göreve başlayan Hubble Uzay Teleskobu, uzayın derinliklerine ışık tutmaya devam ediyor.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan en yeni görüntü, göründüğünden daha fazlası olan bir galaksiyi gösteriyor. NGC 5585 isimli yapının, görünüşte sarmal bir galaksiye benzese de karanlık madde barındırdığı düşünülüyor.

Büyük Ayı takımyıldızında bulunanan yapı, aslında birçok yönden sarmal bir galaksiye benziyor. Örneğin aşağıdaki fotoğrafta, galakside yeni doğan yıldızları gösteren parlak mavi alanları gözlemleyebilirsiniz.

GALAKSİDE KARANLIK MADDE OLABİLİR

Bu galaksinin asıl tuhaf yanı aslında onu oluşturan maddelerde saklı. Galakside bulunan yıldızlar, toz ve gaz, toplam kütlenin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bu da galaksinin oldukça fazla karanlık madde içerdiği anlamına geliyor.

Hubble bilim insanları tarafından yayınlanan bir gönderide, "Galaksinin yıldız diski, toplamda 35 bin ışık yılı bir alana yayılıyor. NGC 5585, benzer şekil ve boyuttaki galaksilerle karşılaştırıldığında oldukça farklı bir bileşime sahip. Bu yapı, galaksinin toplam kütlesine katkıda bulunan, çok daha yüksek oranda karanlık madde içeriyor." ifadeleri kullanıldı.





UZAYDA KARANLIK MADDE

Karanlık madde, evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan teorik bir madde türüne verilen addır. Evreni gözlemleyen gök bilimciler, galaksilerin parçalanması gerektiğini düşünüyor, çünkü bu yapıları bir arada tutmaya yetecek kadar yer çekimi üretecek kütleye sahip değiller.

Ancak bilim insanları, galaksilerin parçalanmasına engel olacak kadar yer çekimi üretebilen görünmez bir kütlenin varlığına inanıyor. İşte bu görünmeyen kütleye de karanlık madde deniyor.

Karanlık maddenin ışığı hiçbir zaman ışığı yaymaması, soğurmaması veya yansıtmaması, onu gözlemlemeyi imkansız hale getiriyor.

Karanlık madde hakkında hala bilmediğimiz çok şey var, bu yüzden NGC 5585 galaksisi gibi tuhaflıkları incelemek oldukça önemli. Böylece bu gizemli madde türü ve evrendeki galaksileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla detay ortaya çıkabilir.