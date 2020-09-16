Hubble Uzay Teleskobu nedir

Hubble Uzay Teleskobu, ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilen ve 1990 yılında uzaya fırlatılan bir uzay teleskobudur.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, oldukça gelişmiş özelliklere sahip.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı arasındaki ortak bir çalışmanın ürünü olan Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılında uzaya gönderildikten sonra, teleskobun ana aynasının çalışmaları kısıtlayacak şekilde yanlış yerleştirildiği ortaya çıktı.

Ardından 1993 yılında bir uzay mekiği fırlatıldı ve Hubble'ın aynasındaki söz konusu sorun giderildi.

HUBBLE UZAY TELESKOBU'NUN AVANTAJLARI

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya atmosferinin dışında görev yaptığı için diğer teleskopların yapamadığı görevleri gerçekleştirebiliyor. Örneğin Hubble'dan elde edilen görüntülerde, atmosferin neden olduğu bulanıklık ve havadaki partiküllerden yansıyan ışığın oluşturduğu arka plan kirliliği bulunmuyor.

Ayrıca, Ozon tabakası tarafından tutulan morötesi ışığın gözlemlenmesi de Hubble Uzay Teleskobu sayesinde mümkün olabiliyor.

Fırlatıldıktan sonra astronomi tarihinin en önemli araçlarından biri haline gelen Hubble'ın elde ettiği "Hubble ultra derin alan" adlı fotoğraf, bugüne kadar görünür ışık ile en uzak mesafeden alınmış detaylı görüntü olarak tarihe geçti.

Görsel: Hubble ultra derin alan

Hubble Uzay Teleskobu, uzayda bakımı astronotlar tarafından yapılacak şekilde tasarlanmış tek teleskoptur. Sonuncusu Mayıs 2009'da olmak üzere beş adet bakım uçuşu gerçekleştirilmiştir.

İlk servis uçuşu Aralık 1993'te Hubble'ın görüntüleme hatasının düzeltilmesi için gerçekleştirildi. 2, 3A ve 3B bakım uçuşları sırasında çok sayıda alt sistem onarılmış ve birçok gözlem cihazı daha modern ve yetkin olanlarıyla değiştirilmiştir.

2021 yılında fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun göreve başlamasıyla, Hubble Uzay Teleskobu artık görev yapmayacak.

James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'dan görevi devralacak ve Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

Görsel: James Webb Uzay Teleskobu