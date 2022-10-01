Hubble Uzay Teleskobu'nun ömrü uzayabilir

NASA ve SpaceX, 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun faaliyet süresini uzatmak için uzaya bir ekip göndermeyi değerlendirecek.

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve artık yerini James Webb'e bırakacak Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılını kutluyor.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu; binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

Ömrü dolmak üzere

AA'nın haberine göre, 30 yılı aşkın süredir sağladığı veriler ile bilimsel araştırmalara ve gözlemlere öncülük eden Hubble’ın ömrü dolmak üzere.

En son 2009'da NASA’ya ait uzay mekiğinin taşıdığı astronotların hizmet sağladığı teleskop, gerekli bakımlar yapılmadığı takdirde atmosferde yanarak yok olacak.

1990'da fırlatıldığında yerden 600 kilometre yükseklikteki yörüngeye yerleştirilen teleskop, 2009'dan bu yana 25 kilometre aşağı indi.

Hubble'ın ömrü uzayabilir

NASA ve SpaceX, şu an Dünya'dan 540 kilometre yükseklikte bulunan Hubble teleskobunu ilk fırlatıldığı andaki yörüngesine yerleştirecek ve teleskobun onarım ve iyileştirme işlemlerini yapacak bir ekibin nasıl uzaya gönderileceğine ilişkin ortak çalışma yürüteceklerini bildirdi.

NASA Bilim Direktörü Thomas Zurbuchen, “Kesinlikle açık olmak istiyorum, bir tarih duyurusu veya kesinlikle böyle bir planla hareket edeceğimizin duyurusunu yapmıyoruz. Ancak, gerçekten neyin yapılabilir olduğunu görmek için bir çalışma yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halihazırda, SpaceX şirketi Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) astronot taşıyor.

Bilim insanları, 2009'da Hubble’ın uzaydan çekilerek Güney Pasifik Okyanusu’nda kontrollü imhası için yerleştirilen “tutma halkasının”, Dragon kapsülünün teleskoba kenetlenmesi için kullanılabileceğini ve böylece Hubble’ın yukarı çekilebileceğini belirtiyor. Bu işlemin, teleskobun ömrünü 20 ila 30 yıl uzatabileceği tahmin ediliyor.