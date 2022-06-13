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    Hürjet, üretim hattından son montaj aşamasına geldi

    Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet projesinde uçağın ilk ön gövdesi, üretim hattından son montaj hattına taşındı.
    • 13.06.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:55
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    Hürjet, üretim hattından son montaj aşamasına geldi

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet projesi, yavaş yavaş son aşamaya gelmeye başladı.

    Yapılan açıklamaya göre, uçağın ilk ön gövdesi, üretim hattından son montaj hattına taşındı. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek Hürjet’in tüm parçaları, son montaj hattında birleştirilecek ve ardından yer testleri başlayacak.

    Ön gövde birleştirildi

    TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak Hürjet projesinin tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi.

    DHA'da yer alan habere göre, alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemler ile uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor.

    Hürjet, üretim hattından son montaj aşamasına geldi #1

    12 Ocak 2022 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet uçağı, modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı.

    Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller yapabilecek Hürjet, 1,4 mach hız ile +8-3g limitlerine sahip.

    Hürjet 45 bin ft irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek.

    Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.

    Hürjet, üretim hattından son montaj aşamasına geldi #2

    Hürjet, üretim hattından son montaj aşamasına geldi #3

    Hürjet, üretim hattından son montaj aşamasına geldi #4

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