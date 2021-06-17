IBM, Avrupa'daki ilk kuantum bilgisayarını Almanya'ya kurdu. Söz konusu bilgisayar, IBM'nin ABD dışındaki ilk kuantum bilgisayarı oldu.

Son dönemde pek çok teknoloji şirketinin hedefinde olan kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretme yarışı, IBM ile yeniden hız kazanmıştı.

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olan IBM, Avrupa'daki ilk kuantum bilgisayarını Almanya'ya kurdu. Söz konusu bilgisayar, IBM'nin ABD dışındaki ilk kuantum bilgisayarı oldu.

Avrupa'nın ilk ve en güçlü kuantum bilgisayarı olan "IBM Quantum System One", Alman araştırma enstitüsü Fraunhofer iş birliği ile Stuttgart yakınlarında kuruldu.

TANITIMA MERKEL DE KATILDI

Almanya kuantum teknolojilerinde dünya liderleri arasında yer almak için büyük yatırımlar yaparken, Başbakan Angela Merkel, IBM tarafından kurulan ilk kuantum bilgisayarının tanıtımına IBM CEO'su Ginni Rometty ile birlikte katıldı.

Üniversite çalışmaları sırasında kuantum kimyası üzerine bir tez yazan Angela Merkel, "Almanya, kuantum teknolojileri üzerine araştırmalarda en iyiler arasında ve öyle kalmayı planlıyor." dedi.

KATKISI ÇOK BÜYÜK

Uzmanlar, kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin çeşitli endüstrilere muazzam avantajlar getireceğini söylüyor. Çünkü bu süper hızlı bilgisayarlar, günümüz bilgisayarlarının baş edemeyeceği çok karmaşık hesaplamaların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.

Örneğin; büyük tıbbi veri kümelerini analiz etmek, daha doğru teşhisler sağlayabilir ve daha verimli ilaç geliştirmeyi kolaylaştırabilir. Kuantum bilgisayarlar, ayrıca kimyasal reaksiyonlar için en uygun konfigürasyonu bulmaya, hava tahminlerinin doğruluğunu artırmaya, hükümetlerin siber tehditleri daha iyi tahmin etmesine ve bunlara karşı savaşmasına yardımcı olabilir.

YARIŞTAKİ ÜLKE SAYISI ÇOK FAZLA

Kuantum bilgisayar yarışında birçok ülke boy gösteriyor. Örneğin Donald Trump 2018'de, önümüzdeki on yılda kuantum bilgi gelişimi için resmi olarak 1,2 milyar dolarlık bir yasa tasarısı imzalamıştı.

Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler de geleceğin süper bilgisayarlarını araştırmak ve geliştirmek için büyük paralar harcıyor.

KUANTUM BİLGİSAYARI NASIL ÇALIŞIR

Klasik bilgisayarlar, bir devre üzerindeki elektrik akımını anahtarlar yardımıyla açarak ve kapatarak çalışır. Bu anahtarın kapalı ya da açık olması sayesinde oluşturulan sıfır ve birler, bilgisayar kodlarının temellerini oluşturur. Kodlamanın bilgi taşıyan en küçük yapıtaşı olan bu sıfır ve birlere bit ismi veriliyor.

Kuantum bilgisayarları ise elektrik akımına bağlı olarak çalışmıyor. Onun yerine elektron ve proton gibi atom altı parçacıkların fiziksel özelliklerine dayanan bir sistemle işliyor.

Başka bir deyişle makineler, dijital veriyi 1'ler ve 0'larla kodlayan geleneksel bitleri, kübit olarak da bilinen kuantum bitleriyle değiştirerek çalışıyor.

Bu sayede klasik bilgisayarlardan çok daha küçük bir alandan ve çok daha büyük bir hızla çalışabiliyorlar.