IBM: Küresel bilgisayar çipi kıtlığı iki yıl sürebilir

Bilgisayar çipinde yaşanan eksiklik nedeniyle teknoloji endüstrisi zor günler geçiriyor.

Teknoloji endüstrisi, dünya ekonomisinin yeniden açılmasının getirdiği talebe ayak uydurmak için çip talepleri karşısında zorluk yaşıyor.

ABD merkezli bilişim teknolojisi şirketi IBM'den, bilgisayar çipinde yaşanan eksiklikle ilgili açıklama geldi.

IBM'DEN ÇİP KRİZİ UYARISI

IBM Başkanı Jim Whitehurst, BBC'ye yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki endüstrilerde rahatsızlığa yol açan bilgisayar çiplerine ilişkin kıtlığın iki yıl daha sürebileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını 2020'de ilk ortaya çıktığında bazı fabrikalar faaliyetlerine geçici olarak ara vermek zorunda kaldı. Üretimde biriken iş yükü, insanların karantinada kaldığı bir dönemde dizüstü bilgisayar, oyun konsolları ve cep telefonu satışlarındaki ani artıştan kaynaklanan çip talebinin artmasıyla daha da yükseldi.

KRİZDEN ÇIKIŞ YOLU

Whitehurst, "Açıkçası, çip sıkıntısını tüm yönleriyle hafifletmek için yeterli kademeli kapasiteye ulaşmadan önce birkaç yılı göz önüne alıyoruz." dedi.

IBM Başkanı, endüstrinin mikroçiplerin kullanım şeklindeki değişiklikleri düşünmesi gerekebileceğini söyledi.

"Daha fazla kapasite elde edebilmek için, belirli türdeki bilgi işlem teknolojilerinin ömrünü uzatmaya, yeniden kullanmaya ve bu (fabrikasyon tesislerine) yatırımı hızlandırmaya bakmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.