Petrol
121.55
0.81%
Euro
18.4075
2.42%
Dolar
17.1471
2.35%
Altın
1.019
2.14%
Borsa
2664
0.59%
Bitcoin
522.089
4.74%
BTXN Coin
11.00
-3.67%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    IBM, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırıyor

    Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan IBM, çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    IBM, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırıyor

    Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan şirketlere bilişim devi IBM de eklendi.

    Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olan ABD merkezli IBM, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı ve çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

    "Savaşın belirsizlikleri var"

    IBM CEO'sı Arvind Krishna, konuyla ilgili çalışanlarına gönderdi e-postada, "Savaşın sonuçları artmaya devam ediyor ve uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili belirsizlikler var. Bu nedenle IBM'in Rusya'daki işini düzenli bir şekilde sona erdirme kararı aldık." dedi.

    Krishna geçen ayın başlarında Reuters'a verdiği demeçte, artan yaptırımlar ışığında şirketin Rusya'daki çalışanlarına daha ne kadar maaş ödeyebileceği bilmediğini söylemişti.

    Rusya'da birkaç yüz çalışan olduğunu söyleyen bir IBM sözcüsü, "Rusya'daki meslektaşlarımız, kendi kusurları olmaksızın, aylarca süren stres ve belirsizliğe katlandı. IBM'in yanlarında olmaya devam edeceğine ve destek sağlamak ve geçişlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için tüm makul adımları atacağına onları temin etmek istiyorum." dedi.

    IBM


    İlginizi Çekebilir

    'Gıda kıtlığı, korona gibi ölümcül olabilir'
    Dünya

    'Gıda kıtlığı, korona gibi ölümcül olabilir'

    Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi
    Futbol

    Ümraniyespor'da Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir