IBM, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırıyor

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan IBM, çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan şirketlere bilişim devi IBM de eklendi.

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olan ABD merkezli IBM, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı ve çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

"Savaşın belirsizlikleri var"

IBM CEO'sı Arvind Krishna, konuyla ilgili çalışanlarına gönderdi e-postada, "Savaşın sonuçları artmaya devam ediyor ve uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili belirsizlikler var. Bu nedenle IBM'in Rusya'daki işini düzenli bir şekilde sona erdirme kararı aldık." dedi.

Krishna geçen ayın başlarında Reuters'a verdiği demeçte, artan yaptırımlar ışığında şirketin Rusya'daki çalışanlarına daha ne kadar maaş ödeyebileceği bilmediğini söylemişti.

Rusya'da birkaç yüz çalışan olduğunu söyleyen bir IBM sözcüsü, "Rusya'daki meslektaşlarımız, kendi kusurları olmaksızın, aylarca süren stres ve belirsizliğe katlandı. IBM'in yanlarında olmaya devam edeceğine ve destek sağlamak ve geçişlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için tüm makul adımları atacağına onları temin etmek istiyorum." dedi.



