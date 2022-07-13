İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefon: Nokia 5710

Nokia'nın yeni telefonu Nokia 5710 XpressAudio, dahili kablosuz kulaklık ile geliyor.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, şimdilerde bütçe dostu telefonlara odaklansa da eski modellerini canlandırmaya devam ediyor.

HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia; daha önce Nokia 8110 ve Nokia 3310 gibi efsane modellerini yenileyerek satışa sunmuştu.

Şirket, şimdi ise yıllar önce oldukça popüler olan Nokia 5310 XpressMusic modelini yeniden canlandırıyor.

Karşınızda Nokia 5710 XpressAudio

Nokia’nın yeni telefonu 5710 XpressAudio, bir zamanların efsanesi Nokia 5310 XpressMusic’in yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Orijinal XpressMusic’in tasarım hatlarını büyük ölçüde koruyan XpressAudio, arkasında gizlenmiş bir kablosuz kulaklık barındırıyor.

Nokia 5710 özellikleri

S30+ işletim sistemi ile gelen Nokia 5710 XpressAudio; 48MB RAM, 32GB’a kadar SD kart desteği, FM Radio ve Bluetooth 5.0 gibi özelliklerle geliyor.

XpressAudio’nun içinde bulunan kulaklık, tek şarj ile 4 saat müzik oynatabiliyor. Ayrıca kulaklıklar, başka cihazlarla da bağlantı kurabiliyor. Tüm bu özelliklere sahip telefonun fiyatı, 85 euro olarak açıklandı.