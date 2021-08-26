iCloud hesaplarından 600 bin fotoğraf çalan adam yakalandı

ABD'de en az 306 kişinin iCloud hesabına girerek 600 binden fazla fotoğrafı çalan 40 yaşındaki bir adam, FBI tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

iOS işletim sisteminde oldukça popüler bir uygulama olan iCloud; fotoğraf, video ve diğer dosyaların bulut üzerinde depolanmasını sağlıyor.

ABD'de 40 yaşındaki bir hacker, bugüne kadar 306 kişinin iCloud hesabına izinsiz girerek 620 bin fotoğraf ve 9 binden fazla videoyu çalmayı başardı.

Hao Kuo Chi isimli adam, FBI tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve iCloud hesaplarına izinsiz bir şekilde giriş yaptığını itiraf etti.

KURBANLARI FORUMLARDAN SEÇİYOR

Mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre Hao Kuo Chi, Apple forumlarını tek tek dolaşarak iCloud hesabıyla ilgili sorun yaşayan kullanıcılara ulaşıyor. İletişime geçtiği insanlara kendini Apple çalışanı olarak tanıtan adam, böylece güven kazanarak kullanıcı adı ve şifreleri ele geçiriyor.

Edinilen bilgilere göre Hao Kuo Chi, rahatça giriş yaptığı iCloud hesaplarındaki fotoğraf ve videoları kendi Dropbox hesabına aktarıyor ve çıplaklık içeren görüntülerle şantaj yapmak için fotoğrafları tek tek inceliyordu.

FBI, Hao Kuo Chi'nin e-posta adreslerinde yaptıkları incelemelerde toplam 500 bin civarında e-posta yer aldığını ve bunlardan 4 bin 700 tanesinde iCloud hesaplarına dair giriş bilgilerinin bulunduğunu açıkladı.

2018'DE YAPTIĞI HATA YAKALANMASINI SAĞLADI

Hao Kuo Chi'nin yaklanma süreci aslında bundan 3 sene öncesine dayanıyor. Ünlü bir ismin iCloud hesabını ele geçiren adam, çıplaklık içeren görüntüleri bazı internet sitelerine yükleyince ihbar edildi.

Ardından harekete geçen FBI; yıllarca Google, Facebook, Apple ve Dropbox gibi şirketlere iş birliği yaparak iCloud hırsızının kimliğini belirledi.

Mahkemeye çıkacak Hao Kuo Chi, yapılan her şikayet başına 5 yıla kadar hapis cezası alacak.