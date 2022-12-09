iCloud yedeklerine uçtan uca şifreleme geldi: İlk tepki FBI'dan

Apple, iCloud yedeklerine uçtan uca şifrelemeyi eklemeye başlıyor. Ancak bu durum, FBI yetkililerini rahatsız etti.

WhatsApp, 2014 yılında Facebook'a satılmış ve 2016 yılında uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanmaya başlamıştı.

Bu teknoloji sayesinde mesajlar, hem şirket tarafından hem de diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemiyor.

Son zamanlarda uçtan uca şifreleme teknolojisini daha fazla şirket kullanmaya başladı. Bu şirketlerden biri de Apple.

iCloud'a uçtan uca şifreleme geldi

Apple, iCloud yedeklerine uçtan uca şifrelemeyi eklemeye başlıyor. Apple, Gelişmiş Veri Koruması adını verdiği özelliğin kapsamını genişleterek, uçtan uca şifrelemeyle korunan “veri kategorilerinin” sayısını 14’ten 23’e çıkaracak.

Bu sayede artık iCloud yedeklemeleri, Notlar ve Fotoğraflar da uçtan uca şifreleme ile korunacak.

FBI durumdan rahatsız

Apple'ın duyurduğu iCloud'a gelecek olan uçtan uca şifreleme özelliği, FBI'ı rahatsız etti. FBI yetkilileri, bu özellikle Apple'ın potansiyel suçluları koruduğunu iddia etti.

FBI yetkilileri, bir telefonun tamamen uçtan uca şifreleme ile korunmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

FBI, genellikle suçluların telefonları aracılığıyla uyuşturucu kartelleri ve terör hücrelerini tespit edebiliyor. Ancak FBI, artık uçtan uca şifreleme ile tamamen şifrelenmiş cihazlardan hiçbir bilgi alamayacak.