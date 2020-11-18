IFRC: Küresel ısınma koronavirüsten daha tehlikeli

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, iklim değişikliği bağlantılı afetlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekerek "Küresel ısınmaya karşı aşı yok" uyarısı yaptı.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), iklim değişikliğinin etkileri ile ilgili yayınladığı raporda, iklim değişikliğinin koronavirüsten daha büyük tehdit oluşturduğunu ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

IFRC, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi ilan ettiği mart ayından bu yana dünyada 100'den fazla doğal afet meydana geldiğine ve bu afetlerden 50 milyonu aşkın insanın etkilendiğine dikkat çekti.



İKLİMLER GİDEREK DEĞİŞİYOR

1960'lı yıllardan bu yana dünyayı etkileyen büyük doğal afetlerin mercek altına alındığı raporda, iklim değişikliğine ve hava koşullarına bağlı aşırılıkların sıklığı ve yoğunluğunun giderek arttığına dikkat çekildi.

İklim değişikliği ve hava koşullarına bağlı afetlerin sayısının 1990'lı yıllara göre yüzde 35 oranında arttığına işaret edilen raporda, sadece 2019 yılında dünyada kaydedilen 308 doğal afetin yüzde 77'lik bölümünün iklim ya da hava koşulları kaynaklı olduğu, bu afetlerde 24 bin 400 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

50 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK VURGUSU

IFRC, uzun vadede tüm insanlığı tehdit eden bu tehlikeye karşı gerekli aciliyette hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ayrıca federasyon, önümüzdeki on yılda gelişmekte olan 50 ülkeye iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkabilmelerinde yardım edebilmek için 50 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, iklim değişikliğinin orta ve uzun vadede insan yaşamına ve yerküreye çok daha güçlü etkilerinin olmasını beklediklerini belirterek, "Maalesef bu sorunun bir aşısı yok." dedi.