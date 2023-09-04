İHA'lar baz istasyonuna dönüşüyor! UYGAR, ticarileşme aşamasına geldi İnsansız hava araçlarını (İHA) baz istasyonu ile stratejik bir haberleşme aracına dönüştüren UYGAR Haberleşme Podu, ticarileşme aşamasına geçti.

AA

Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA'lar), askeri operasyonlardan yangın söndürmeye kadar çeşitli alanlarda karşımıza çıkıyor..

Son derece gelişmiş navigasyon ve otonom uçuş sistemlerine sahip İHA'lar, artık gelecekte baz istasyonu olarak da kullanılabilecekler.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, İnsansız hava araçlarını baz istasyonu ile stratejik bir haberleşme aracına dönüştüren UYGAR Haberleşme Podu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orhan, 4,5G İHA tabanlı projenin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ULAK'a teslim edildiğini belirtti.

ANKA üzerinde deneniyor

Askeri amaçlı 4,5G haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi için yola çıkıldığını ifade eden Orhan, podun Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin ANKA aracında denendiğini dile getirdi.

Podun ticarileşme sürecinin giriş aşamasında olduğuna dikkati çeken Orhan, şu ifadeleri kullandı:

Görev yapabilir duruma geldik. Çoğaltma ve yaygınlaştırmanın arifesindeyiz. Yurt dışında da farklı görüşmelerimiz oldu. İhracat açısından önemli bir ürün yeteneği olacak. TUSAŞ ile ortak hareket edip bunu bir milli ürün olarak ihracat kelemlerimize ekleyeceğiz.

ANKA baz istasyonuna dönüştü

ANKA'nın havada kaldığı sürede yüksekliğe bağlı olmak kaydıyla pod kullanılarak 2-5 kilometrekarelik alan içinde 1200 kişiyi kayıtlayacak şekilde haberleşme imkanı sunulabildiğini anlatan Orhan, cep telefonuyla yapılabilen her şeyin kapalı ağ içinde ve güvenli şekilde gerçekleştirilebildiğini kaydetti.