İHA'lar görünmeyen tehditleri HAVELSAN teknolojisiyle tespit edecek

HAVELSAN; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) risklerin tespiti ve koruyucu tedbirlerin hızla alınmasına yönelik olarak geliştirdiği milli teknolojileri İHA'lara entegre etti.

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN); kasten, kaza yoluyla veya doğal afetler sonucu tehlikeli maddelerin ortama yayılarak insan ve çevre üzerinde ölümcül etkiler oluşmasına yol açabiliyor.

Yoğun bölgesel ve hibrit çatışma ortamı, terörist saldırılar, sanayi ve endüstri sahalarında yaşanan gelişmelerin KBRN tehdit ve tehlikelerini artırması gibi gelişmeler bu alanda savunma yeteneğinin geliştirilmesini, riskleri azaltmak için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, komuta kontrol sistemlerinde edindiği deneyimi KBRN savunması alanına yansıttı.

Şirket, askeri ve sivil tüm unsurların ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak uçtan uca çözüm getiren bir KBRN ürün ailesi oluşturdu.

Şirket, KBRN tehlikelerinin ortamda tespitiyle başlayan ve karar vericilerin önüne KBRN taktik resminin konulmasıyla devam eden KBRN Olay Yeri Yönetimi sürecinde, çözüm için çeşitli otonom keşif sistemleri geliştiriyor.

İHA'YA ENTEGRE EDİLDİ

Bu amaçla daha önce insansız kara aracından yararlanan HAVELSAN, bu kez geliştirdiği teknolojileri bir İHA'ya entegre etti.

HAVELSAN Otonom KBRN Keşif Hava Sistemi, KBRN keşif platformlarına, operasyonların kısıtlandığı zorlu harekat ortamında tamamlayıcı bir keşif birimi olarak hizmet vermek üzere tasarlandı.

TESTLERİ GEÇTİ

Testleri başarıyla gerçekleştirilen sistem, zaman çizelgesine uyumlu olarak oluşturulan uçuş paterninde ve keşif düzeninde görev yapıyor.

Sistem, uzaktan tespit cihazlarıyla yapılan algılamada karşılaşılan hatalı ölçüm riskini, noktasal tespit cihazlarıyla yaptığı ölçümlerle azaltıyor.

Gerçek zamanlı meteoroloji bilgilerini kullanarak NATO standartlarında kirlilik ve tehlike bölgelerini hesaplayarak sergileyen ve haritalandıran sistem, raporlama ve ikaz süreçlerini işleten ve elde edilen verilerin KBRN karar destek sistemlerine aktarılmasını sağlıyor.

HAVELSAN Otonom KBRN Keşif Hava Sistemi hava ve yer platformlarında yine şirket tarafından geliştirilen KBRN Köprü ve KBRN Haber ürünleri kullanılıyor.

Dikey iniş ve kalkış kabiliyetli, sabit ve döner kanatlı, değişken hacimli bir platforma sahip olan HAVELSAN Otonom KBRN Keşif Hava Aracı, geniş KBRNP algılayıcı seçeneklerinden biri olan yerli ve milli kimyasal algılayıcı ile donatıldı.

Araçla toplanan veriler, meteorolojik ve coğrafi veriler de hesaba katılarak analiz ediliyor. Böylece meydana gelen olayın hangi bölgeleri ne zaman etkileyeceği, yayılım hesaplamaları ortaya konulup kullanıcılara bir karar destek mekanizması sağlanıyor.

HAVELSAN KBRN ürün ailesiyle gerçek zamanlıya yakın çok hızlı şekilde durum teşhisi yapabiliyor, verilerin aktarılmasından itibaren meteorolojik verilerle birleştirip saniyeler içinde gerekli yayılım hesapları modellenebiliyor.