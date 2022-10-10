Petrol
97.47
-1.00%
Euro
18.0928
-0.05%
Dolar
18.5507
-0.35%
Altın
1.011
-0.33%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.305
0.41%
BTXN Coin
9.13
-6.64%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C
    İHA'ların GPS olmadan da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi bitti

    İHA'ların GPS olmadan da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi bitti

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi'nin başarıyla tamamlandığını ve teslim edildiğini açıkladı.
    • 10.10.2022 - 04:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava araçlarının (İHA) küresel konumlama sistemi (GPS) olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi'ni başarıyla tamamladıklarını ve teslim ettiklerini bildirdi.

    KERKES artık hazır

    Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin şunları kaydetti:

    "İHA'ların küresel konumlama sistemi (GPS) olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi'ni başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle mini İHA'larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet, vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak."

    İHA'ların GPS olmadan da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi bitti - VİDEO

    AA'nın haberine göre; Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamada da Türkiye için sahada oyun değiştirici bir teknolojiye daha imza atıldığı bildirildi.

    STM'nin, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde başladığı KERKES Projesi'nde sona gelindiği belirtilerek, İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi'nin kabulünün tamamlandığı ifade edildi.

    İHA ların GPS olmadan da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi bitti #1

    "Askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin STM'nin milli mühendislik kabiliyetleriyle Türkiye'ye kazandırıldığına dikkati çekti.

    KERKES ile İHA'ların elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştireceğini vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:

    "Haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefler vurulabilecektir. KERKES Projesi sonucunda elde ettiğimiz bu yetenek seti, diğer mini-mikro, taktik veya operasyonel İHA sistemlerine uyarlanabilecektir. Bu kabiliyetin kara ve deniz platformlarına da entegre edilebileceğini değerlendirirken sahada askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırız."

    KERKES Projesi

    Harp sahalarında kullanım sıklığı giderek artan, hızlı ve güvenli taarruz imkanı sağlayan döner ve sabit kanatlı İHA'lar, küresel uydu seyrüsefer sistemlerine (GNSS) ve GPS'e ihtiyaç duyuyor.

    Sahadan alınan bilgiler doğrultusunda bu ihtiyacın kesintisiz olarak sağlanamadığı durumlar oluşurken harekat sahasında GPS ve RF erişiminin sıklıkla kesilebildiği veya karıştırıldığı biliniyor. Bu durum ise İHA'ların görev gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.

    Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği KERKES Projesi ile mini/mikro sınıfı İHA'lar, GPS'in olmadığı durumlarda artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebilecek.

    Döner kanatlı (çok rotorlu) ve sabit kanatlı İHA'ların GPS olmayan ortamlarda görev gerçekleştirmesini amaçlayan KERKES Projesi ile GPS olmaksızın konum kestirimi ve görev icrası, nesne tanıma ve derin öğrenme ile seyrüsefer kabiliyetleri kazanıldı.

    Sistem sayesinde yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'e gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor.

    KERKES ile İHA'lar, artık GPS köreltmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirecek.


    'Biden, ikinci dönem için çok yaşlı'
    Teknoloji

    'Biden, ikinci dönem için çok yaşlı'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğalgaza destek açıklaması
    Ekonomi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğalgaza destek açıklaması

    Görüş Bildir