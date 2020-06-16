İki ayağı üzerinde yürüyebilen timsah türü keşfedildi

Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yaşamış ve 2 ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsah türü ortaya çıkardı.

Bilim insanlarının günümüzde yaptığı birçok araştırma, tarih öncesi çağlara ışık tutmaya devam ediyor.

Çinli, Avustralyalı ve Amerikalı bilim insanları, Güney Kore'deki "Jinju Oluşumu" adlı jeolojik bölgede bulunan tarih öncesi çağlardan kalan ayak izlerini inceledi ve oldukça şaşırtıcı bir sonuca ulaştı.

Araştırmacılar, bu izlerin 2 ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsah türüne ait olduğu sonucuna vardı.

3 METRELİK TİMSAHLARA AİT

Chinju Ulusal Eğitim Üniversitesi'nden Kyung Soo Kim; yaptığı açıklamada, milyonlarca yıl önce yaşamış canlının, 18-24 santimetrelik ayak izinden tahmini 3 metre uzunluğunda olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Soo Kim, bu prehistorik canlının 2 ayağı üzerinde yürüdüğünü, dinozorlar gibi hareket ettiğini fakat izlerin dinozor izi olmadığı sonucuna vardıklarını belirtti.

İNSANLAR GİBİ YÜRÜMÜŞLER

Timsahların insanlar gibi ayaklarını tam basarak yürüdüğünü ifade eden Kyung Soo Kim, bu izlerin 100 milyon yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyen timsahlara ait olduğu sonucuna vardıklarını kaydetti.