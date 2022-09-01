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    İki dev kara delik 3 yıl içinde çarpışabilir

    Bilim insanları, Dünya’dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksinin, çarpışmaya hazır iki süper kütleli kara deliğe ev sahipliği yaptığını tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:36
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    İki dev kara delik 3 yıl içinde çarpışabilir

    Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

    Bilim insanları, Dünya’dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksinin, çarpışmaya hazır iki süper kütleli kara deliğe ev sahipliği yaptığını duyurdu.

    Araştırmayı yürüten ekip, SDSS J1430+2303 isimli galakside ışık dalgalanmaları keşfetti ve bunları çarpışabilecek iki kara deliğe benzetti.

    Ancak galaksinin tam merkezinde yer aldığına inanılan bu iki süper kütleli kara deliğin var olup olmadığı bile henüz kesin değil.

    Ne olup bittiğini öğrenmek zor

    Dünya’dan bir milyar ışık yılı uzaklıkta olan SDSS J1430+2303 galaksisinin merkezinde neler olup bittiğini öğrenmenin çok zor olduğu belirten bilim insanları, kara deliklerin çarpışması durumunda evrenin gizemleri hakkında yeni bilgiler elde edebileceklerini düşünüyor.

    kara delik

    Bilim insanları, SDSS J1430+2303 galaksisinde, üç yıl içinde kara delik çarpışması bekliyor.

    Dünya’ya bir milyar ışık uzaklıkta olan bu galakside gerçekleşecek olan bir çarpışmanın Dünya'yı etkilemesi beklenmiyor.

    Ancak, kara deliklerin çarpışmasının yeni galaksilere ve hatta devasa kara deliklere yol açabileceğine inanılıyor.


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