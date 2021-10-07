İki Faktörlü Kimlik Doğrulama nedir? Hesaplarınız güvende olsun...

Sosyal medya hesaplarında sıklıkla karşılaştığımız bir hesap koruma yöntemi olan "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama" nedir ve ne işe yarar? İşte hesap güvenliğiniz için bilmeniz gerekenler...

Son dönemde artan siber saldırılar, kişisel veri güvenliği açısından ciddi tehditler oluşturuyor.

Her gün hayatımızdan parçaları paylaştığımız sosyal medya profillerimiz , online alışverişlerimiz, mobil bankacılık hesaplarımız gibi birçok alanda kendimize dair veri bırakmaya devam ediyoruz.

Bu sistemler siber saldırılar sonucunda verilerin istenmeyen alanlarda kullanılmasına kadar gidebiliyor.

Kurşun geçirmez güvenlik protokolü diye bir şey ne yazık ki yok, ancak hesap koruma seviyenizi yükseltmek için uygulayabileceğiniz güvenlik yöntemleri bulunuyor.

Bu noktada ise güvenlik tedbirleri açısından karşımıza çıkan bir doğrulama sistemi bulunuyor: İki faktörlü kimlik doğrulama...

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA NEDİR

İki faktörlü kimlik doğrulaması: genelde kullanıcıların cep telefonu numaralarına SMS ile veya e-posta adreslerine ikinci bir giriş kodu gönderilerek online hesapların güvence altına alındığı bir güvenlik önlemi sistemidir.

Kullanıcıların tek kişisel platrformla değil en az iki farklı kişisel aracıyla bilgi doğrulaması mantığıyla çalışır

İlk faktör şifrenizdir ve ikinci faktör ise telefonunuz veya parmak iziniz olabilir. İki adımlı doğrulamada ise şifreniz gibi tek bir faktör söz konusudur ve bunun ardından bir dizi güvenlik sorusu gelir.

Çevrimiçi hesaplarında güvenlik düzeylerini iyileştirmek isteyen herkes iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmelidir.

TWİTTER İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI

Twitter’da iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için:

Twitter hesabınıza girin ve profil simgenize tıklayın ve açılır menüde Ayarlar ve gizlilik ögesine tıklayın.

Ardından, Hesap sekmesine tıklayın. Güvenlik bölümünün altında Oturum açma doğrulamayı ayarla öğesine tıklayın.

Açılır kutu üzerinde, Başla öğesine tıklayın.

Ardından, Twitter şifrenizi doğrulamanız gerekecek.

Telefon numaranızı girin ve Kodu Gönder’e basın. Bu telefon numarası, oturum açmak için SMS doğrulama kodunuzu alacağınız numaradır.

Bir sonraki ekranda mesaj olarak gelen kodu girin ve Gönder öğesine tıklayın.

İki faktörlü kimlik doğrulaması aktif hale gelecektir.

INSTAGRAM İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI

Uygulamayı açın, hesabınıza giriş yapın ve Ayarlar menüsünü ziyaret edin.

Açılan menüde İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması seçeneğini bulun ve dokunun.

Güvenlik Kodu Gereksin seçeneğine dokunarak etkinleştirin ve ardından Aç seçeneğini seçin.

Hesap sahibinin siz olduğunu doğrulamak için telefonunuza gönderilen 6 haneli kodu uygulamaya girin.

İşte bu kadar...

FACEBOOK İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI

Facebook’ta iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için: