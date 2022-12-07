İki kadın, takip cihazı AirTag yüzünden Apple'a dava açtı

Apple, AirTag'in takipçilerin kurbanları takip etmesine izin verdiğini söyleyen kadınlar tarafından dava edildi.

Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

Takip amaçlı kullanılıyor

Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz aylarda, ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader ise Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini duyurmuş ve böyle bir ürün çıkardığı için Apple'a sitem etmişti.





İki kadın Apple'a dava açtı

AirTag cihazlarının tacizcilerin kurbanları bulmasını kolaylaştırdığını söyleyen iki kadın, Apple'ı mahkemeye verdi.

Pazartesi günü San Francisco federal mahkemesinde açılan toplu davada kadınlar, Apple'ın Nisan 2021'de "takipçi korumalı" cihaz olarak adlandırdığı cihazı piyasaya sürmesinden bu yana, AirTag'in kötü amaçla kullanıldığını söyledi.

Davacılar, AirTag'i "takipçilerin ve tacizcilerin tercih ettiği silah" olarak adlandırdı ve bunun bu yıl Akron, Ohio ve Indianapolis'teki kadın cinayetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Pazartesi günkü davadaki davacı Lauren Hughes, eski erkek arkadaşının arabasının tekerlek yuvasına bir AirTag yerleştirdiğini ve ondan kaçınmak için nereye taşındığını öğrendiğini belirtti.

Diğer davacı Jane Doe, görüşmediği kocasının, çocuklarının sırt çantasına bir AirTag koyduktan sonra onu takip ettiğini söyledi.

Kötüye kullanımı artıyor

Apple’ın takip rozeti AirTag, tüm önlemlere rağmen kötü amaçlar için kullanılmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan verilere göre, hırsızlar tarafından satın alınan AirTag’ler, birkaç ay öncesine göre araba takibi için daha fazla kullanılıyor ve böylece konum takibi yapan hırsızlar otomobili kolaylıkla çalabiliyor.