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İki NASA uzay aracı, Mars'taki meteor çarpmalarını tespit etti

İki NASA uzay aracı, Mars'taki meteor çarpmalarını tespit etti

Mars'ta biri yüzeyde, diğeri yörüngede olan iki NASA uzay aracı, şimdiye kadarki en büyük meteor çarpmalarını ve çarpma kraterlerini kaydetti.