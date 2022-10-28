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- İki NASA uzay aracı, Mars'taki meteor çarpmalarını tespit etti
İki NASA uzay aracı, Mars'taki meteor çarpmalarını tespit etti
Mars'ta biri yüzeyde, diğeri yörüngede olan iki NASA uzay aracı, şimdiye kadarki en büyük meteor çarpmalarını ve çarpma kraterlerini kaydetti.
- 28.10.2022 - 04:07
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzaydaki keşiflerine bir yenisini daha ekledi ve Mars'a çarpan meteor kraterlerini keşfetti.
150 metre çapında kraterler
Bilim adamlarının perşembe günü Science dergisinde bildirdiğine göre, geçen yıl yüksek hızlı barajlar , başka bir gezegenin yüzeyinin yakınında ilk kez tespit edilen ve yaklaşık 150 metre çapında kraterler oluşturan Mars boyunca binlerce mil dalgalanan sismik dalgalar gönderdi.
Kaya boyutunda buz tabakaları
AP'nin haberine göre, iki uzay aracı araştırmacıların gelecekteki astronotların Mars'ın doğal kaynaklarından yararlanabilecekleri yollar aramasına yardımcı olabilecek kaya boyutunda buz tabakalarını ortaya çıkardı.
Insight uzay aracı sismik şokları ölçerken, Mars Keşif Aracı, ortaya çıkan kraterlerin çarpıcı resimlerini çekti.