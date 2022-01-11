İki Samsung modeli daha Android 12 güncellemesine kavuştu

Samsung, amiral gemilerinin ardından orta seviye akıllı telefonlarına Android 12 dağıtmaya başladı. Güncellemeyi son alan telefonlar Galaxy A52 ve Galaxy A72 oldu.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamış, ancak sorunlar nedeniyle güncellemeyi geri çekmişti.

Güney Koreli marka, bildirilen sorunları giderdikten sonra güncellemeyi yeniden yayınlamaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda 9 modeline Android 12 sunmaya başlayan şirket, iki modeli daha listeye ekledi.

GALAXY A52 VE A72 ANDROID 12'YE KAVUŞTU

Galaxy A ailesinin sevilen üyelerinden olan Galaxy A52 ve Galaxy A72, Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesi aldı.

Aralık 2021 güvenlik yaması ile gelen güncelleme, şimdilik yalnızca Rusya’da erişime açılmış olsa da önümüzdeki haftalarda Türkiye dahil, daha çok ülkede kullanıma sunulacak.