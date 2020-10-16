İki uzay hurdası, yörüngede çarpışmaktan son anda kurtuldu

Dünya yörüngesinde eski bir uydu ile fırlatılmış bir roketten geriye kalan bir parçanın, büyük miktarda "uzay çöpü" yaratabilecek bir çarpışmadan son anda kurtulduğu açıklandı.

Merkezi ABD'de bulunan uzay izleme şirketi LeoLabs'tan yapılan açıklamaya göre, Sovyetler Birliği'ne ait çalışır durumda olmayan seyrüsefer uydusu ile Çin'e ait aşamalı roket kalıntısı, dün gece saatlerinde Güney Atlantik Okyanusu üzerindeki Alçak Yer Yörüngesi konumunda birbirine oldukça yaklaştı.

Roket parçası, yakın geçişten 10 dakika sonra şirketin Yeni Zelanda'daki Kiwi Uzay Radarı'nda tespit edildi, hurdanın bütünlüğünü koruduğu görüldü ve herhangi bir enkaz izine rastlanmadı.

YÜZDE 10 ÇARPIŞMA RİSKİ VARDI

LeoLabs, daha önce hazırladığı karşılaşma öncesi analizlerinde iki cismin birbirine 18 ila 25 metre yaklaşacağını, bunun yüzde 10'lu bir çarpışma riski yaratacağını kaydetmişti.

ÇARPIŞMADAN SONRA ÇÖP MİKTARI YÜZDE 20 ARTACAKTI

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görevli ABD'li gökbilimci Jonathan McDowell da toplamda 2 bin 800 kilo ağırlığa sahip iki nesnenin olası çarpışmasının, Alçak Yörünge'deki "uzay çöpü" miktarının yüzde 10 ila 20 artırma potansiyeline sahip olduğu uyarısında bulunmuştu.

Uzay enkazları çoğunlukla, hizmet dışı bırakılmış uydular veya roket fırlatmalarından arda kalan parçalardan oluşuyor. NASA'ya göre, şu anda Dünya'nın etrafında dönen on milyonlarca uzay çöpü var ve bu çöplerin çoğu 1 mm'den küçük olduğu için takip edilemiyor.

Ancak enkazlar arasında, mermer büyüklüğünde yaklaşık 500 bin cismin olduğu tahmin ediliyor.

UZAYI EN ÇOK KİRLETEN 5 ÜLKE

Toplamda 14 bin 403 adet artık uzay mekiği bileşeni ve aktif olmayan uydusu bulunan Rusya, en fazla uzay çöpüne sahip ülke konumunda.

İkinci sırada ise 8 bin 754 uzay çöpüyle ABD bulunurken, 4 bin 688 parça ile Çin üçüncü sırada.

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 994 ve 517 uzay çöpüne sahip Fransa ve Hindistan yer alıyor.

Bütün bu verilere ek olarak, araştırmacılar uzayda biriken çöp miktarının son birkaç yılda iki kattan fazla arttığını söylüyor.

AVRUPA UZAY AJANSI, UZAYDAKİ ÇÖPLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ARAÇ GÖNDERECEK

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılında yeni bir uzay görevi başlatacak. Şirket, uzaydaki çöpleri toplamak ve uzayı temizlemek için 4 kollu bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Bu görev için ClearSpace adlı bir İsviçre şirketi ile ortaklık kuran Avrupa Uzay Ajansı, uzaydaki enkaz sorununu çözmeyi planlıyor.

Ayrıca StartRocket adlı girişim, uzay çöplerini temizlemek için Foam Debris Catcher adını verdiği bir grup küçük ve otonom uydudan yararlanmayı planlıyor.

Bu uyduların, yapışkan bir polimer köpükle uzay çöplerini yörüngeden toplaması düşünülüyor.

Yörüngede toplanan çöplerin, daha sonra Dünya'ya yönlendirilerek atmosferde yakılması hedefleniyor.