Petrol
100.15
1.15%
Euro
18.0639
-0.18%
Dolar
18.1884
0.13%
Altın
1.006
-0.89%
Borsa
3145
-0.02%
Bitcoin
365.100
-1.49%
BTXN Coin
4.34
-6.26%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    İkinci çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

    Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, ikinci çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İkinci çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

    Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 13'lük bir yıllık büyüme kaydetti.

    Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple, akıllı saat pazarındaki liderliğini ikinci çeyrekte de sürdürdü.

    Akıllı saat pazarında lider Apple

    Apple'ın ilk çeyrekteki yüzde 36.1'lik pazar payı, ikinci çeyrekte yüzde 29,3'e düşse de ABD'li şirket hala akıllı saat pazarının lideri konumunda. Apple’ın sevkiyatları yıllık bazda yüzde 8 arttı.

    Counterpoint’in açıklamasına göre, yeni model tanıtımının etkisinin giderek azalmasıyla, Apple Watch Series 7 sevkiyatlarındaki düşüş, bir önceki çeyreğe kıyasla daha fazla oldu.

    İkinci çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar #1

    Samsung'dan büyük yükseliş

    Samsung, yüzde 9,2'lik pazar payıyla Apple'ın ardından ikinci sırada kendine yer buluyor. Samsung, bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüme kaydederek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Özellikle Kuzey Amerika ve Hindistan’da Galaxy Watch 4 serisi oldukça beğenildi.

    Çin pazarındaki liderliğini koruyan Huawei ise genel satışlarda yüzde 6,8'lik payla üçüncü sırada yer alıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Balotelli, Montella ile kavga etti
    Futbol

    Balotelli, Montella ile kavga etti

    Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi vefat etti
    İç Haber

    Osman Nuri Kabaktepe'nin annesi vefat etti

    Görüş Bildir