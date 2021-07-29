İkinci çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu

İkinci çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu

Counterpoint, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin verilerini paylaştı. 329 milyon adet akıllı telefonun satıldığı bu çeyrekte, zirvedeki markalara daha yakından bakıyoruz.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl satış rakamları düşen akıllı telefon üreticileri, 2021 yılının ilk aylarından itibaren yeniden yükselişe geçti.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint, 2021 yılının ikinci çeyreğine ait akıllı telefon satış verilerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, çip krizine rağmen yüzde 19 büyüme kaydeden akıllı telefon pazarında 329 milyon adet satış gerçekleşti.

EN ÇOK SATAN MARKALAR: SAMSUNG ZİRVEDE

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını 4 milyon artıran Samsung, 58 milyon adet akıllı telefon satışıyla ilk sırada yer aldı. Marka, koronavirüsün olmadığı 2019 yılının aynı döneminde ise 76 milyon adet satmıştı.

XIAOMI ZİRVEYE ÇOK YAKIN

Son yılların en popüler akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, ikinci çeyrekte 53 milyon adet satışla ikinci sırada yer aldı ve Samsung'a yakın takibini sürdürdü. Çinli şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 26 milyon telefon satışı gerçekleştirmişti.

ABD'li teknoloji devi Apple ise 49 milyon iPhone satışıyla en çok satan üçüncü marka konumunda. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde iPhone satışları 38 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Dördüncü sıradaki OPPO 34 milyon, beşinci sıradaki Vivo ise 33 milyon telefon satışıyla ilk 5'e girmeyi başardı.

2021'in ikinci çeyreğinde en çok satan 5 marka şu şekilde listelendi:

Samsung: 58 milyon

Xiaomi: 53 milyon

Apple: 49 milyon

OPPO: 34 milyon

Vivo: 33 milyon

Diğer markalar: 103 milyon

EN ÇOK GELİR ELDE EDEN MARKALAR: APPLE İLK SIRADA

Counterpoint araştırmasına göre şirketler, bu akıllı telefon sevkiyatlarından toplam 96 milyar dolar gelir elde etti.

Apple, en çok satan üçüncü marka olmasına rağmen, toplam gelirin yüzde 41'lik kısmını kasasına koydu ve ilk sırada yer aldı. Bu durumun oluşmasında, diğer telefonlardan daha pahalı satılan iPhone modellerinin katkısı oldukça fazla.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise, satışlarda ilk sırada olmasına rağmen elde edilen gelirlerde Apple'ın çok gerisinde kaldı. Marka, ikinci çeyrekte elde edilen toplam gelirin yüzde 15'ine sahip olabildi.

Üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada ise yüzde 9'luk gelir payıyla Xiaomi, Oppo ve Vivo yer aldı.